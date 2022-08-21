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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвская команда "Avenue" открыла праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии

Северное побережье
Нарвская команда "Avenue" открыла праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии
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На сцене - группа "Avenue".
На сцене - группа "Avenue". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарве во дворе театрального центра "Vaba Lava" прошел концерт в честь 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии.

В концерте приняли участие группы "Avenue" и "Идеальные люди", гитарист "Bonzo", исполнители электронной музыки "Digital Digital".

С приветствием и поздравлением обратился к гостям вечера руководитель "Vaba Lava" Мярт Меос.

Смотрите фотогалерею, сделанную во время первой половины праздничного концерта:

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