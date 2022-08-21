В Нарве во дворе театрального центра "Vaba Lava" прошел концерт в честь 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвская команда "Avenue" открыла праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии
Нарвская команда "Avenue" открыла праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии
В концерте приняли участие группы "Avenue" и "Идеальные люди", гитарист "Bonzo", исполнители электронной музыки "Digital Digital".
С приветствием и поздравлением обратился к гостям вечера руководитель "Vaba Lava" Мярт Меос.
Смотрите фотогалерею, сделанную во время первой половины праздничного концерта:
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