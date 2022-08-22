Во время визита министра в Нарву темы памятников старались не касаться

Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон сегодня не особо хочет говорить с прессой о наблюдаемом в Нарве общественом напряжении, вызванном переносом советских памятников, равно как и о том, что хорошо знакомые ему профсоюзные деятели критически высказывались на эту тему. Министр считает, что это "тонкая" тема и что всем в обществе нужны дальнейшие надежные перспективы и ощущение защищенности предстоящей зимой. На всем этом он cфокусировался 22 августа, когда знакомился с работой энергетиков на Нарвских электростанциях, и медиков в Нарвской больнице.

- Что было сделано, может, некрасиво или нехорошо - это все уже позади, мы должны идти дальше, - ответил Петерсон на вопрос журналистов про снос памятников и про общественное напряжение, о котором ему доподлинно известно.

Как сказал Петерсон, нынче он убедился, что в Ида-Вирумаа энергетика снова на подъеме, так что регион становится привлекательным для жительства местом.

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер заверил министра в ходе встречи на Эстонской электростанции под Нарвой, что на энергетиков можно надеяться. "Мы самые большие работодатели в регионе, наймем еще новых людей, наши зарплаты выше средних по Эстонии", - отметил Суттер.

Как подтвердил Петерсон, он услышал, что в энергетике внедряются инновации, поэтому данная отрасль снова становится очень интересной и привлекательной для занятых в ней людей.

Министр знает профсоюзные "трюки"