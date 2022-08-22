На фоне общественного напряжения в нарвском регионе, вызванного сносом советских военных памятников, министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон приехал узнать о дальнейших перспективах северо-востока.
Во время визита министра в Нарву темы памятников старались не касаться
Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон сегодня не особо хочет говорить с прессой о наблюдаемом в Нарве общественом напряжении, вызванном переносом советских памятников, равно как и о том, что хорошо знакомые ему профсоюзные деятели критически высказывались на эту тему. Министр считает, что это "тонкая" тема и что всем в обществе нужны дальнейшие надежные перспективы и ощущение защищенности предстоящей зимой. На всем этом он cфокусировался 22 августа, когда знакомился с работой энергетиков на Нарвских электростанциях, и медиков в Нарвской больнице.
- Что было сделано, может, некрасиво или нехорошо - это все уже позади, мы должны идти дальше, - ответил Петерсон на вопрос журналистов про снос памятников и про общественное напряжение, о котором ему доподлинно известно.
Как сказал Петерсон, нынче он убедился, что в Ида-Вирумаа энергетика снова на подъеме, так что регион становится привлекательным для жительства местом.
Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер заверил министра в ходе встречи на Эстонской электростанции под Нарвой, что на энергетиков можно надеяться. "Мы самые большие работодатели в регионе, наймем еще новых людей, наши зарплаты выше средних по Эстонии", - отметил Суттер.
Как подтвердил Петерсон, он услышал, что в энергетике внедряются инновации, поэтому данная отрасль снова становится очень интересной и привлекательной для занятых в ней людей.
Министр знает профсоюзные "трюки"
Петерсон отметил в разговоре с прессой, что поскольку он сам долго был профсоюзным руководителем, теперь на министерской должности он знает и видит те "трюки", которые профсоюзы используют в ходе встреч. Причем, смена позиции, по словам Петерсона, не подорвала доверие к нему со стороны прежних коллег по профсоюзной работе. "Отношения у нас такие же хорошие, обнимаемся при встрече", - доволен член правительства.
Председатель профсоюза нарвских энергетиков Андрей Зайцев в разговоре с "Северным побережьем" высказался понимающе про то, что бывший глава Центрального союза профсоюзов Эстонии вырос до министра. Зайцев не считает, что они с Петерсоном теперь по разные стороны стола переговоров. "Все движется вперед: рыба ищет где глубже, а человек - где лучше", - высказался профсоюзный лидер насчет нового статуса бывшего коллеги.
Зайцев в разговоре с корреспондентом подтвердил, что в Нарве общественное напряжение очевидным образом сохраняется и спустя неделю после сноса памятников. Но касаться этой темы публично профсоюзный лидер лишний раз не хочет.
Во время получасовой встречи с министром охраны здоровья и труда Зайцев, по его собственным словам, интересовался не столько будущим сланцевой энергетики, сколько вообще стратегией вывода страны из инфляционного кризиса.
- На сегодняшний день в правительстве пока еще никто не знает, как обуздать цены, цены на электроэнергию диктует биржа, - заключил он после встречи с министром.