В своей речи президент отметил молодого ида-вирумааского прыгуна Виктора Морозова и призвал к развитию Синимяэского музея

Президент Карис упомянул спортсменов в сравнении с тем, как Эстония развивалась после восстановления независимости в 1991 году, когда стояла на пороге многообещающего будущего. По словам президента, рывок вперед последовал так же быстро, как сейчас мчится Отт Тянак, так же высоко, как взлетает Кармен Бруус, и так же далеко, как прыгает Виктор Морозов. "Более того, все это было как многоборье, думаю, Янек Ыйглане поймет данное сравнение", - сказал президент.

В том же выступлении Алар Карис призвал подумать, как сделать музей в Синимяэ больше и привлекательнее, чтобы таким образом история объединяла людей.

- У Эстонии нет двух противостоящих версий истории, но отметим, что жители страны понимают историю по-разному, - констатировал президент. - Многие наши соотечественники еще не освоили эстонский язык, но помимо языка или, в большой степени, по этой причине, они не изучали не искаженную идеологически историю Эстонии, Европы и мира. Наша историческая наука в период независимости сделала мощный шаг вперед. К сожалению, не у всех жителей историческое сознание, понимание истории, развивалось в соответствии с этим.

Алар Карис спросил, каким может быть одно из решений, и напомнил, что Синимяэский музей в Вайвара находится всего в получасе езды от Нарвы. "Это небольшой симпатичный музей, который рассказывает об одном из самых тяжелых в истории Эстонии сражений - сражении под Синимяэ и, более широко, о военных действиях в районе Нарвы в 1944 году. Музеев сражений в Европе много, в основном они более крупные и солидные, чем музей Синимяэ, у них много денег, знаний и находок, чтобы рассказать об истории. Это не всегда история победителей - это история людей.

История войны в этих музеях как раз и имеет человеческое лицо - лицо солдат разных сторон, а также гражданских. Я верю, что если мы сделаем музей Синимяэ более крупным, серьезным и разнообразным, он станет привлекательным для посещения многими жителями Эстонии, да и иностранцами. Но, что еще важнее, чтобы там побывали наши русскоязычные жители, и тогда две версии истории обретут возможность повернуться друг к другу лицом.