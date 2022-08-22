Во время дорожных работ рядом с Петровской площадью Нарвы из под старого асфальта показалась еще более старая булыжная мостовая. Об этом рассказала "Нарвская газета".
В центре Нарвы обнаружена булыжная мостовая
В центре Нарвы обнаружена булыжная мостовая
"Нарвская газета" напомнила, что другую булыжную мостовую откопали в Нарве несколько лет назад - во время ремонта привокзальной территории. "Северное побережье" писало о той находке весной 2017 года.
- Если дорога возле вокзала была уложена в послевоенные годы, то обнаруженная сейчас относится к довоенному, даже царскому времени, - оценил новую находку старший инспектор по охране объектов старины в Нарвской горуправе Мадис Туудер.
Он сказал, что не знает, как дальше будет обстоять дело с найденными камнями. В газетной статье на этот счет отметили, что часть булыжной мостовой дорожные строители уже снова засыпали песком.
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