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В центре Нарвы обнаружена булыжная мостовая

Северное побережье
В центре Нарвы обнаружена булыжная мостовая
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Дорожные раскопки рядом с Петровской площадью Нарвы.
Дорожные раскопки рядом с Петровской площадью Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Во время дорожных работ рядом с Петровской площадью Нарвы из под старого асфальта показалась еще более старая булыжная мостовая. Об этом рассказала "Нарвская газета".

"Нарвская газета" напомнила, что другую булыжную мостовую откопали в Нарве несколько лет назад - во время ремонта привокзальной территории. "Северное побережье" писало о той находке весной 2017 года.

- Если дорога возле вокзала была уложена в послевоенные годы, то обнаруженная сейчас относится к довоенному, даже царскому времени, - оценил новую находку старший инспектор по охране объектов старины в Нарвской горуправе Мадис Туудер.

Он сказал, что не знает, как дальше будет обстоять дело с найденными камнями. В газетной статье на этот счет отметили, что часть булыжной мостовой дорожные строители уже снова засыпали песком.

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