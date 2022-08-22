В центре Нарвы обнаружена булыжная мостовая

"Нарвская газета" напомнила, что другую булыжную мостовую откопали в Нарве несколько лет назад - во время ремонта привокзальной территории. "Северное побережье" писало о той находке весной 2017 года.

- Если дорога возле вокзала была уложена в послевоенные годы, то обнаруженная сейчас относится к довоенному, даже царскому времени, - оценил новую находку старший инспектор по охране объектов старины в Нарвской горуправе Мадис Туудер.