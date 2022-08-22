Чиновнице, отвечавшей в Нарве за социальную сферу, при увольнении выплатили три оклада

Мэр Нарвы Катри Райк подписала распоряжение городской управы об освобождении Елены Васильевой от должности с 19 августа - по инициативе самой Васильевой.

Мэром предписано выплатить Васильевой разовую премию в размере трех месячных окладов "за высококачественное выполнение рабочих обязанностей". Три брутто-оклада Васильевой составляют в сумме 8733 евро.

На публичной службе в городском департаменте социальной помощи Васильева проработала более четырех лет, из них приблизительно два года она также входила в руководящий состав Нарвской горуправы. До департамента Васильева работала в сфере школьного образования.