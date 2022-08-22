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Чиновнице, отвечавшей в Нарве за социальную сферу, при увольнении выплатили три оклада

Илья Смирнов
Чиновнице, отвечавшей в Нарве за социальную сферу, при увольнении выплатили три оклада
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Елена Васильева.
Елена Васильева. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Директор Департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева покинула должность по собственному желанию, получив от города премиальное вознаграждение.

Мэр Нарвы Катри Райк подписала распоряжение городской управы об освобождении Елены Васильевой от должности с 19 августа - по инициативе самой Васильевой.

Мэром предписано выплатить Васильевой разовую премию в размере трех месячных окладов "за высококачественное выполнение рабочих обязанностей". Три брутто-оклада Васильевой составляют в сумме 8733 евро.

На публичной службе в городском департаменте социальной помощи Васильева проработала более четырех лет, из них приблизительно два года она также входила в руководящий состав Нарвской горуправы. До департамента Васильева работала в сфере школьного образования.

После отставки Елены Васильевой руководить департаментом социальной помощи Нарвской горуправы назначен городской врач Андрей Антонов.

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