Директор Департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева покинула должность по собственному желанию, получив от города премиальное вознаграждение.
Чиновнице, отвечавшей в Нарве за социальную сферу, при увольнении выплатили три оклада
Чиновнице, отвечавшей в Нарве за социальную сферу, при увольнении выплатили три оклада
Мэр Нарвы Катри Райк подписала распоряжение городской управы об освобождении Елены Васильевой от должности с 19 августа - по инициативе самой Васильевой.
Мэром предписано выплатить Васильевой разовую премию в размере трех месячных окладов "за высококачественное выполнение рабочих обязанностей". Три брутто-оклада Васильевой составляют в сумме 8733 евро.
На публичной службе в городском департаменте социальной помощи Васильева проработала более четырех лет, из них приблизительно два года она также входила в руководящий состав Нарвской горуправы. До департамента Васильева работала в сфере школьного образования.
После отставки Елены Васильевой руководить департаментом социальной помощи Нарвской горуправы назначен городской врач Андрей Антонов.