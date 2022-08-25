Летний вечер украсит молодая рок-группа "JESA"

В начале августа на летней площадке состоялся дебют новой группы "Esco Compton & The Plastic Knives", исполняющей произведения в стиле блюз и соул, а теперь предстоит встреча с рок-музыкантами.

Группа "JESA" образовалась прошлой осенью, но в ее составе опытные и, возможно, знакомые идавирусцам музыканты Евгений Янушевский, Аллан Оя, Сергей Казаков и Юри Линк. Каждый из них выступал или выступает в составе разных групп, а иногда и сольно.

- Евгений - наш фронтмэн, - представляет коллегу гитарист Юри Линк. - Он не только играет, но и поет. Аллан - великолепный басист, мы с ним начинали пару десятилетий назад. Сергей - саксофонист в Йыхвиском биг-бэнде, а как барабанщик участвовал в нескольких ида-вируских рок-группах. Объединившись, мы стараемся найти свой стиль. Выступали на региональных музыкальных фестивалях. В прошлую субботу в Йыхви на "Кирде рок".

Название группы "JESA" состоит из аббревиатуры имен участников. В предстоящем концерте обещают разнообразную музыку: прозвучат песни из репертуара Виктора Цоя, популярной российской панк-группы "Тараканы" и других авторов. Программа будет длиться не менее часа.