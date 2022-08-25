Медиашкола учила распознавать пропаганду

- Это болезненное сравнение, но если все же настоящий танк проедет по нарвскому мосту и атакует Эстонию, это невозможно будет регулировать правилами дорожного движения. Мы не сможем наказать этот танк за пересечение белой линии или проезд на красный свет. К сожалению, российские телеканалы больше не были на службе журналистики, а использовались как информационное оружие, и мы должны были защитить общество от этого, - пояснил доцент кафедры медиаполитики Таллиннского университета Андрес Йыэсаар.