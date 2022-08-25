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Медиашкола учила распознавать пропаганду

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Медиашкола учила распознавать пропаганду
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Журналист "Радио 4" Дина Телвар приоткрыла закулисье радиожурналистики.
Журналист "Радио 4" Дина Телвар приоткрыла закулисье радиожурналистики. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Летняя школа медийной грамотности в Нарва-Йыэсуу была посвящена темам медийной критики, пропаганды и информационной войны. Лекторам в очередной раз пришлось объяснять, почему в Эстонии запретили российские телеканалы.

- Это болезненное сравнение, но если все же настоящий танк проедет по нарвскому мосту и атакует Эстонию, это невозможно будет регулировать правилами дорожного движения. Мы не сможем наказать этот танк за пересечение белой линии или проезд на красный свет. К сожалению, российские телеканалы больше не были на службе журналистики, а использовались как информационное оружие, и мы должны были защитить общество от этого, - пояснил доцент кафедры медиаполитики Таллиннского университета Андрес Йыэсаар.

Йыэсаар, который был членом и председателем Совета по телерадиовещанию, а также руководил частными СМИ, подтвердил, что свобода слова прессы является одной из фундаментальных свобод, которые необходимо защищать.

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