"Neo Performance Materials", материнская компания силламэяского предприятия по производству редкоземельных металлов "NPM Silmet", планирует разрабатывать месторождение Сарфарток в Гренландии, чтобы доставлять оттуда руду для переработки в Эстонию.
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Сырье для будущего завода постоянных магнитов прибудет из Гренландии
Сырье для будущего завода постоянных магнитов прибудет из Гренландии
Базирующаяся в Торонто компания "Neo Performance" планирует запустить рудник в Гренландии - первый крупный горнодобывающий проект предприятия - через два-три года. Исполнительный директор Константин Караяннопулос выразил надежду, что рудник защитит компанию от волатильных цен на сырье. Как пишет "Postimees", сбои в цепочках поставок в последние годы и высокий спрос привели к резкому росту цен.