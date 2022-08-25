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Сырье для будущего завода постоянных магнитов прибудет из Гренландии

Северное побережье
Сырье для будущего завода постоянных магнитов прибудет из Гренландии
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Производственный комплекс "NPM Silmet" в Силламяэ.
Производственный комплекс "NPM Silmet" в Силламяэ. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

"Neo Performance Materials", материнская компания силламэяского предприятия по производству редкоземельных металлов "NPM Silmet", планирует разрабатывать месторождение Сарфарток в Гренландии, чтобы доставлять оттуда руду для переработки в Эстонию.

Базирующаяся в Торонто компания "Neo Performance" планирует запустить рудник в Гренландии - первый крупный горнодобывающий проект предприятия - через два-три года. Исполнительный директор Константин Караяннопулос выразил надежду, что рудник защитит компанию от волатильных цен на сырье. Как пишет "Postimees", сбои в цепочках поставок в последние годы и высокий спрос привели к резкому росту цен.

Караяннопулос пояснил, что "Neo Performance" намерена дробить и в незначительной мере перерабатывать породы, добытые в Гренландии, после чего они будут отправлены в Эстонию, где руду станут перерабатывать в металлы, которые можно будет использовать в магнитах.

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