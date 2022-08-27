На конкурсе в Йыхви выяснился лучший лесовод Эстонии

- В случае с Андрусом важно отметить более долгосрочное видение управления лесным хозяйством и близкое его сердцу устойчивое лесопользование, обеспечивающее возможность будущим поколениям наслаждаться и пользоваться благами ухоженного леса, - прокомментировал член оценочной комиссии конкурса лесоводов, руководитель Раквереского лесного товарищества Меэлис Маткамяэ.

Не менее важным является также максимальное использование на месте материала из собственного леса - бревенчатые постройки родного хутора Нийта построены его собственными руками из древесины, полученной из его собственных лесов.

По словам Маткамяэ, конкуренция на конкурсе в этом году была очень напряженной, и приятно видеть, что для ухода за собственными лесами было приложено немало усилий.

Андрус Нийт управляет почти 70 гектарами леса в Валгамаа. Получив лесохозяйственное образование в Лууаской школе лесного хозяйства, Нийт сам организует необходимые лесохозяйственные работы, пользуясь при необходимости поддержкой Валгамааского лесного товарищества.

Устойчивое управление, увеличение видового богатства и создание чего-то исключительного для будущих поколений - вот принципы, в соответствии с которыми управляются леса Нийта. Он также заложил основы для создания дендропарка близ возвышенности Отепя.

Второе и третье места разделили Ева Реозе из Рапламаа и Ильмар Йосуа из Ляэне-Вирумаа. Всего в конкурсе приняли участие 12 частных лесовладельцев.

Победитель был выявлен в ходе всеэстонского конкурса лесоводов. Целью конкурса лучшего лесовода и традиционного Дня леса является познакомить широкую общественность с лесоводством и его разнообразием через различных лесовладельцев.

Лучший лесовод был определен конкурсной комиссией, состоявшей из четырех экспертов, в задачу которых входило знакомство с лесами участников и их методами лесоводства. При этом члены комиссии также учитывали вклад лесовладельца в развитие сельской жизни, сохранение традиций и другие виды его деятельности.

Главные призы для участников конкурса лесоводов были предоставлены компанией "STIHL Estonia". Компании "Deskis", "SystemSeparation Ltd", Лууаская школа лесного хозяйства, "Chaga Health", "Forestplanter" и другие также внесли свой вклад в призовой фонд.