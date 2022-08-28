Стабильно высокие цены на электричество станут причиной увеличения размера сетевой платы. Изменение размера сетевой платы продиктовано необходимостью покрытия расходов, сопутствующих покупке рассеиваемой электроэнергии. Для того, чтобы смягчить влияние роста цен на электричество, Департамент конкуренции согласовал повышение цены сетевой услуги на 2 % с 1 декабря.
Высокие цены на электроэнергию станут причиной повышения сетевой платы с 1 декабря
«Для своей ежедневной работы электросеть сама по себе нуждается в определенном количестве энергии, и в этом году расходы на энергообеспечение выросли для Elektrilevi почти в 2,5 раза. На сегодняшний день можно привести следующие цифры: из-за резких скачков цен в 2022 году расходы на электричество для Elektrilevi выросли более чем на 14 миллионов евро. Повышение сетевой платы необходимо для того, чтобы обеспечить наличие средств, которые требуются для покупки рассеиваемой электроэнергии, а также для того, чтобы мы имели возможность продолжать обслуживать и развивать сеть,» – прокомментировал ситуацию председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
«Сейчас ситуация такова, что наши инвестиции в работу сети превышают доходы, поступающие за счет сетевой платы, что не позволяет нормально работать. Мы подключили к сети рекордное число микропроизводителей, однако возможности сети все еще не позволяют присоединиться всем желающим,» – добавил Хярм.
В 2022 году на обеспечение бесперебойной работы электросети Elektrilevi инвестирует около 100 миллионов евро.