Рейнсалу: неприемлемо, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд

"Мы против геноцида. Но именно это россияне сейчас совершают в Украине, - заявил он в интервью газете Die Welt. - Тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать ездить к нам в отпуск, заниматься шопингом или обходить санкции, - морально неприемлем". Рейнсалу также сослался на соображения безопасности, заявив об угрозе шпионажа: "В Европе идет война, и мы часто не знаем, кто к нам приезжает".