Накануне встречи глав МИД ЕС в Праге министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз ввести визовые ограничения для россиян, пишет rus.err.ee.
Рейнсалу: неприемлемо, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд
Рейнсалу: неприемлемо, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд
"Мы против геноцида. Но именно это россияне сейчас совершают в Украине, - заявил он в интервью газете Die Welt. - Тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать ездить к нам в отпуск, заниматься шопингом или обходить санкции, - морально неприемлем". Рейнсалу также сослался на соображения безопасности, заявив об угрозе шпионажа: "В Европе идет война, и мы часто не знаем, кто к нам приезжает".
Часть стран Евросоюза, включая страны Балтии, призывают к полному запрету на выдачу виз россиянам из-за вторжения РФ в Украину. Однако в ЕС нет единства по поводу этой меры. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее высказался против тотального запрета.
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