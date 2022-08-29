Второй фильм из трилогии Эльмо Нюганена о приключениях средневекового сыщика – "Аптекарь Мельхиор. Призрак" – на сегодняшний день посмотрели в кинотеатрах 37 663 человек, сообщает rus.err.ee.
Самым популярным фильмом выходных в кинотеатрах стал "Аптекарь Мельхиор. Призрак"
Самым популярным фильмом выходных в кинотеатрах стал "Аптекарь Мельхиор. Призрак"
Среди новых фильмов в рейтинге – "Гулливер возвращается" (2533 человек), "Зверь" (895 человек) и "Приглашение" (858 человек).
"DC Лига Суперпитомцы" (всего 30 808 человек), "Быстрее пули " (всего 23 105 человек) и "Миньоны-2" (всего 136 620 человек) продолжают удерживать свои позиции в эстонском кинопрокате.
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