Самым популярным фильмом выходных в кинотеатрах стал "Аптекарь Мельхиор. Призрак"

Среди новых фильмов в рейтинге – "Гулливер возвращается" (2533 человек), "Зверь" (895 человек) и "Приглашение" (858 человек).

"DC Лига Суперпитомцы" (всего 30 808 человек), "Быстрее пули " (всего 23 105 человек) и "Миньоны-2" (всего 136 620 человек) продолжают удерживать свои позиции в эстонском кинопрокате.