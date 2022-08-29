Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Самым популярным фильмом выходных в кинотеатрах стал "Аптекарь Мельхиор. Призрак"

Северное побережье
Самым популярным фильмом выходных в кинотеатрах стал "Аптекарь Мельхиор. Призрак"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
«Apteeker Melchior»
«Apteeker Melchior» Фото: Robert Lang

Второй фильм из трилогии Эльмо ​​Нюганена о приключениях средневекового сыщика – "Аптекарь Мельхиор. Призрак" – на сегодняшний день посмотрели в кинотеатрах 37 663 человек, сообщает rus.err.ee.

Среди новых фильмов в рейтинге – "Гулливер возвращается" (2533 человек), "Зверь" (895 человек) и "Приглашение" (858 человек).

"DC Лига Суперпитомцы" (всего 30 808 человек), "Быстрее пули " (всего 23 105 человек) и "Миньоны-2" (всего 136 620 человек) продолжают удерживать свои позиции в эстонском кинопрокате.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх