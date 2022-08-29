Аккордеонист-виртуоз Киммо Похьонен пополнил ряды исполнителей "Station Narva"

В субботу, 10 сентября, Похьонен выступит в Нарве в Кренгольмском квартале с сольной программой, в которую вошли как более ранние, так и совершенно новые композиции.

Киммо Похьонен, один из самых известных финских исполнителей современной музыки, с середины 1990-х выпустил девять полноформатных сольных альбомов, гастролировал по всему миру, возглавлял европейский музыкальный чарт, заслужил за свое творчество максимальные баллы от критиков британской библии фолка "Songlines" и получил национальную награду от правительства Финляндии за высокое продвижение мультидисциплинарного искусства.

В 2009 году Похьонен запомнился ида-вируским меломанам мощным выступлением в Йыхвиском концертном доме. "Для меня музыка - это ритуал. Сегодня мы слишком заняты своими повседневными делами, спешим и испытываем стресс. Мне нравится медитативность моей музыки. Я думаю, что в этом весь смысл музыки, - что есть место, где ты можешь сосредоточиться только на чем-то одном", - сказал Похьонен после концерта "Северному побережью".

В 2008 году он выступил на концерте в честь годовщины Эстонской Республики и в 2011 году - на Певческом поле в Таллинне на концерте "Песнь свободы", организованном по случаю 20-летия восстановления независимости Эстонии.

Похьонен сотрудничал в том числе с "Kronos Quartet", перкуссионистом Пэтом Мастелотто, гитаристом "King Crimson" Треем Ганном и другими. В этом году он написал произведение "Свобода" к 40-летию камерного хора Эстонской филармонии.

Концерты "Station Narva" пройдут 9 и 10 сентября в историческом квартале "Кренгольма" на трех сценах: в Нарвской арт-резиденции, в административном здании "Кренгольма" и на открытой сцене во дворе между ними. В оба вечера после концертной программы состоятся вечеринки в расположенном у реки музыкальном клубе "Ro-Ro". Пока заявленными исполнителями фестиваля являются украинская электрофолк-группа "Onuka", британское эйсид-джазовое трио "Red Snapper" и эстонские исполнители "Mahavok", "A-Rühm", "Bert On Beats", margiiela, Meisterjaan, SUVE и нарвские "PTF1987" и "IVI".

Выступят на фестивале и несколько других артистов с ида-вирускими корнями. Родом из Йыхви Кристьян Каллас, один из основателей и клавишник "Mahavok", а также перкуссионист группы "SUVE".