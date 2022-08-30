Безработица в Эстонии увеличилась до 7,4% ⟩ Безработица в Эстонии увеличилась до 7,4%

По положению на 28 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 47 890 человек.

По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему был в Ида-Вирумаа - 11%, а самый низкий на Хийумаа - 2,6%.

В Харьюмаа уровень безработицы был равен 7,1%. Без работы в столичном регионе оставались 22 816 человек, в том числе 17 137 - в Таллинне.

В Тарту были зарегистрированы 2960 безработных, во всем Тартумаа - 4767.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице в конце прошлой недели стояли 6532 человекf, из них 2887 в Нарве, 1639 - в Кохтла-Ярве, 607 - в Силламяэ.

В Пярну без работы находились 1657 человек, в Пярнумаа - 2779.

Среди украинских военных беженцев на учете в Кассе по безработице к концу прошлой недели стояли 5422 человека.