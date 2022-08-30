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Ляэнеметс выберет новых руководителей силовых структур

Северное побережье
Ляэнеметс выберет новых руководителей силовых структур
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Lauri Läänemets
Lauri Läänemets Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В середине сентября министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс встретится с кандидатами в руководители Департамента полиции безопасности, Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента,  rus.err.ee.

Ляэнеметс сказал ERR, что в настоящее время кандидатами на посты руководителей всех трех государственных ведомств занимается комиссия по конкурсу и аттестации высших государственных служащих, которая оценивает их компетентность и навыки. Комиссия представит Ляэнеметсу свои рекомендации, и в середине сентября министр внутренних дел встретится с рекомендованными кандидатами.

В следующем году истекает срок полномочий глав Департамента полиции безопасности, Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, а министру внутренних дел предстоит найти новых людей на эти должности.

По словам Ляэнеметса, комиссия даст несколько рекомендаций относительно руководителя каждого ведомства.

"И тогда я интуитивно выберу тех, с кем пойду к партнерам по коалиции, а затем – в Рийгикогу и к правительству", – сказал министр внутренних дел.

В начале лета, 9 июня, правовой комиссии Рийгикогу должны были представить кандидатуру нового генерального директора Департамента полиции безопасности, но из-за раскола в правительстве Партии реформ и Центристской партии эта встреча была отменена. Тогдашний министр внутренних дел Кристиан Яани выбрал Мартина Пурре кандидатом на должность генерального директора КаПо. Правительство рассматривало Эгерта Беличева или Куно Таммеару в качестве нового генерального директора Департамента полиции и погранохраны, а назначить новым главой Спасательного департамента Яани планировал Тауно Сууркиви.

Главы всех трех ведомств назначаются правительством по рекомендации министра внутренних дел.

Департамент полиции безопасности в настоящее время возглавляет Арнольд Синисалу, Департамент полиции и погранохраны – Эльмар Вахер, а Спасательный департамент – Куно Таммеару.

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