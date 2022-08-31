Специалист банка: в свете повышения ставки Euribor людям следует проверить свои обязательства

По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor Каспара Корка, длительный период отрицательных процентных ставок создал у людей с банковскими кредитами иллюзию, что процентная ставка европейского межбанковского денежного рынка Euribor выше нуля больше не поднимется. Однако уже сейчас рост Euribor все больше сказывается на ежемесячных бюджетах людей, и в ближайшем будущем суммы, связанные с процентной ставкой, могут еще больше увеличиться.

"Очень важно следить за тем, как начинает меняться экономическая картина и в каком направлении движутся тенденции. Для кредита в размере 100 000 евро, если Euribor повышается на 1%, это означает дополнительные расходы в размере около 50 евро в месяц. С другой стороны, при 4-процентной ставке сумма будет более значительной - 200 евро. Такие сценарии обязательно нужно учитывать при получении кредита или принятии решений по уже взятому кредиту", - подчеркнул Корка.

Большинство кредитов на покупку жилья привязаны к шестимесячной ставке Euribor, которая была отрицательной семь лет подряд и вновь стала положительной в начале июня этого года. Хотя ставка Euribor в течение долгого времени была отрицательной, она не была такой всегда. Исторически есть примеры, когда Euribor достигал 5%.