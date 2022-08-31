Рост Euribor все больше сказывается на ежемесячных бюджетах людей, и в ближайшем будущем суммы, связанные с процентной ставкой, могут еще больше увеличиться, пишет rus.err.ee.
Специалист банка: в свете повышения ставки Euribor людям следует проверить свои обязательства
По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor Каспара Корка, длительный период отрицательных процентных ставок создал у людей с банковскими кредитами иллюзию, что процентная ставка европейского межбанковского денежного рынка Euribor выше нуля больше не поднимется. Однако уже сейчас рост Euribor все больше сказывается на ежемесячных бюджетах людей, и в ближайшем будущем суммы, связанные с процентной ставкой, могут еще больше увеличиться.
"Очень важно следить за тем, как начинает меняться экономическая картина и в каком направлении движутся тенденции. Для кредита в размере 100 000 евро, если Euribor повышается на 1%, это означает дополнительные расходы в размере около 50 евро в месяц. С другой стороны, при 4-процентной ставке сумма будет более значительной - 200 евро. Такие сценарии обязательно нужно учитывать при получении кредита или принятии решений по уже взятому кредиту", - подчеркнул Корка.
Большинство кредитов на покупку жилья привязаны к шестимесячной ставке Euribor, которая была отрицательной семь лет подряд и вновь стала положительной в начале июня этого года. Хотя ставка Euribor в течение долгого времени была отрицательной, она не была такой всегда. Исторически есть примеры, когда Euribor достигал 5%.
Поскольку повышение процентных ставок может оказать давление на способность многих людей сводить концы с концами, Корк сказал, что стоит заново рассмотреть все обязательства и подумать, есть ли возможность сэкономить. Банки также ищут способы повысить доверие населения в свете повышения Euribor.
Шестимесячный Euribor вырос до 1,077 процента
"Одна из возможностей - зафиксировать процентную ставку по жилищному кредиту на определенный срок. В этом случае к существующей процентной ставке по кредиту добавляется маржа за фиксацию, но платеж по жилищному кредиту остается неизменным в течение, скажем, пяти лет, что облегчает планирование расходов", - пояснил Корк.
По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor, текущие признаки указывают на то, что в ближайшее время снижения цены не произойдет. Поэтому пересмотр всех обязательств - единственное разумное решение в сложившейся ситуации.
"Хотя изменение экономической ситуации может стать для многих неприятным сюрпризом, банки составляют долгосрочные прогнозы и основывают свое кредитование на наихудшем сценарии. Это относится и к определению кредитоспособности клиента", - сказал Корк. Именно поэтому при проведении анализа рисков банки оценивают платежеспособность своих клиентов в ситуации, когда, например, ставка Euribor может составлять 6%, и таким образом выясняют кредитоспособность клиента.