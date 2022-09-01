Украшением коллекции букварей Аннели Богенс стала собственная школьная азбука

- Первый тираж в мягкой обложке "Азбуки историй Иллукаской школы" школьная семья получила из типографии к 18 июня, когда школа праздновала свой юбилей и принимала выпускников. Презентация книги в твердом переплете запланирована на 20 сентября, в день 101-летия школы, когда познакомиться с азбукой смогут также ученики и их родители.