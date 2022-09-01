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Украшением коллекции букварей Аннели Богенс стала собственная школьная азбука

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Украшением коллекции букварей Аннели Богенс стала собственная школьная азбука
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Директор Иллукаской школы Аннели Богенс и часть ее коллекции азбук и букварей. "Коллекционирование азбук и букварей стал для нашей семьи настоящим азартном".
Директор Иллукаской школы Аннели Богенс и часть ее коллекции азбук и букварей. "Коллекционирование азбук и букварей стал для нашей семьи настоящим азартном". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сотым экземпляром коллекции директора Иллукаской школы Аннели Богенс символически стала азбука ее школьных рассказов, увидевшая свет к столетию школы.

- Первый тираж в мягкой обложке "Азбуки историй Иллукаской школы" школьная семья получила из типографии к 18 июня, когда школа праздновала свой юбилей и принимала выпускников. Презентация книги в твердом переплете запланирована на 20 сентября, в день 101-летия школы, когда познакомиться с азбукой смогут также ученики и их родители.

А за это время коллекция Аннели Богенс пополнилась, и в новый учебный год она отправляется со 114 букварями и азбуками.

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