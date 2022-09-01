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Eesti Gaas снова резко повысит цены на газ для бытовых потребителей

Северное побережье
Eesti Gaas снова резко повысит цены на газ для бытовых потребителей
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LNG laev
LNG laev Фото: AS Eesti Gaas

Тариф на газ в пакете для бытовых потребителей Eesti Gaas вырос в сентябре до 2,65 за кубометр, а в октябре повысится до 4,10 евро, пишет rus.err.ee.

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, повышение расценок связано с уровнем цен на газовых биржах.

"В последнее время рыночная цена на газ последовательно растет, иногда достигая 330 евро за мегаватт-час", - сказал Каазик.

В сентябре тариф на газ для бытовых потребителей, который еще в начале года составлял 48 центов за кубометр, вырос до 2,65 евро, т.е. в пять раз.

Весной прошлого года цены на газ на европейских рынках составляли около 20 евро за мегаватт-час, а в последнюю неделю августа выросли до рекордных 339 евро. По оценкам аналитиков, цены могут продолжат осенью расти из-за действий российского "Газпрома".

"Газовый рынок остается нестабильным и порывистым, прогнозы делать сложно. По нашей оценке, в рыночной цене [отражено] больше беспокойства, чем для этого есть причины с точки зрения надежности снабжения Европы", - сказал Каазик.

"Ситуация в странах разная, но зимние запасы удалось собрать вполне приличные. Надо надеяться, что рынок однажды успокоится, цена на газ освободится от эмоций и останется на разумном уровне", - добавил он.

По июльским данным Elering, один кубометр природного газа равен 10,66 киловатт-часа энергии. Это означает, что Eesti Gaas предлагает бытовым потребителям газ по цене около 385 евро за мегаватт-час.

В июле Eesti Gaas сообщила, что закупила на зиму запас газа в объеме двух тераватт-часов по цене около 150 евро за мегаватт-час.

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