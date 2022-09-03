Совет Ида-Вируской центральной больницы в среду выбрал председателем руководителя социальной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания Антона Диева.
Для подписчиков
Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стал Антон Диев
Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стал Антон Диев
Место председателя совета больницы освободилось нынешним летом, когда Кохтла-Ярвеское горуправление отозвало из совета Валерия Корба, пару десятков лет являвшегося его председателем, и члена совета Людмилу Янченко, назначив вместо них Антона Диева и члена социальной комиссии горсобрания Заура Аббасова.