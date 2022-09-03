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Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стал Антон Диев

Эрик Гамзеев
, журналист
Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стал Антон Диев
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Жители Кохтла-Ярве избрали Антона Диева в горсобрание в качестве кандидата Центристской партии. Однако партия в начале августа нынешнего года исключила его из своих рядов.
Жители Кохтла-Ярве избрали Антона Диева в горсобрание в качестве кандидата Центристской партии. Однако партия в начале августа нынешнего года исключила его из своих рядов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Совет Ида-Вируской центральной больницы в среду выбрал председателем руководителя социальной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания Антона Диева.

Место председателя совета больницы освободилось нынешним летом, когда Кохтла-Ярвеское горуправление отозвало из совета Валерия Корба, пару десятков лет являвшегося его председателем, и члена совета Людмилу Янченко, назначив вместо них Антона Диева и члена социальной комиссии горсобрания Заура Аббасова.

На состоявшемся в среду заседании совет выбрал новым председателем 33-летнего Диева, работающего руководителем по персоналу на металлообрабатывающем предприятии "Birger" и являющегося также председателем совета принадежащего городу Кохтла-Ярве коммунального предприятия "OSK Grupp".

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