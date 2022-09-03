В субботу, 3 сентября, председатель Центристской партии Юри Ратас осудил слова однопартийца Михаила Стальнухина, который, выражая свое мнение в связи с переносом советских памятников, назвал руководителей государства "фашистами". По словам Ратаса, правление Центристской партии обсудит исключение Стальнухина из партии, пишет rus.err.ee.
Ратас: руководство Центристской партии обсудит исключение из своих рядов Стальнухина
"То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неверно и не соответствует ценностям свободного и демократического мира, Эстонии и Центристской партии. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем", - сказал порталу ERR Ратас.
Стальнухин, который является членом фракции Центристской партии Рийгикогу и членом Нарвского горсобрания, заявил в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам.
"Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям. Это фашисты, это откровенные нацисты, - сказал Стальнухин. - Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые - как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология - это идеология поддержки нацистов - к этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть".
По словам Ратаса, такое заявление ему понять невозможно. "Даже мысленно мне трудно представить логику такого заявления. Я не могу этого понять", - сказал он ERR.
На вопрос, может ли Центральная партия применить какие-нибудь санкции в отношении Стальнухина, Ратас ответил: "Никаких санкций, кроме исключения из партии, нет. Решение об исключении из партии принимает правление партии, и мы обязательно обсудим это".
Тоом также осудила высказывание однопартийца
Евродепутат, член Центристской партии Яна Тоом осудила высказывание однопартийца Михаила Стальнухина о "фашистах" и "нацистах" в правительстве.
"Продуман каждый шаг, взвешено каждое слово, не говоря уже об операторе и микрофоне, без которого не запишешь звук", - отметила Тоом.
"Как опытный политик, Стальнухин очень точно определил свою нишу. Я не вижу здесь ничего, кроме циничного расчета. Кая Каллас - фашистка? Сигне Рийсало? Пеэп Петерсон? Ну, это не так. Сам Стальнухин верит, что они фашисты? Конечно, нет. Он использует этот ярлык, поскольку знает, что ярлыки работают лучше. Одни фашисты, другие путинисты, вот и все. Кто от этого выигрывает? Тот, кто вешает ярлыки", - написала Тоом в социальных медиа.
Евродепутат подчеркнула, что она критически относится к действиям правительства в Нарве, но это не оправдывает разжигание ненависти.
"Я часто была критически настроена по отношению к правительству и, вероятно, так будет и впредь. Но я однозначно осуждаю всякое навешивание ярлыков и разжигание ненависти, особенно когда это делают политики", - заключила Тоом.