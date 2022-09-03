Ратас: руководство Центристской партии обсудит исключение из своих рядов Стальнухина

"То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неверно и не соответствует ценностям свободного и демократического мира, Эстонии и Центристской партии. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем", - сказал порталу ERR Ратас.

Стальнухин, который является членом фракции Центристской партии Рийгикогу и членом Нарвского горсобрания, заявил в русскоязычном видео, размещенном в социальных сетях, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам.

"Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям. Это фашисты, это откровенные нацисты, - сказал Стальнухин. - Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые - как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология - это идеология поддержки нацистов - к этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть".

По словам Ратаса, такое заявление ему понять невозможно. "Даже мысленно мне трудно представить логику такого заявления. Я не могу этого понять", - сказал он ERR.

На вопрос, может ли Центральная партия применить какие-нибудь санкции в отношении Стальнухина, Ратас ответил: "Никаких санкций, кроме исключения из партии, нет. Решение об исключении из партии принимает правление партии, и мы обязательно обсудим это".

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