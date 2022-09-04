Эстонские фермеры: если ситуация не улучшится, придется поднять цены

Несмотря на повышение цен во всех сферах, жители Эстонии по-прежнему ценят качественную домашнюю продукцию. Это подтвердила и одна из посетительниц ярмарки фермерских товаров - Лийвиа.

"Когда есть возможность, мы всегда с семьей посещаем разные ярмарки, особенно когда речь идет об эстонской кухне. Даже сейчас, на фоне повышения цен мы стали покупать больше отечественной продукции, чтобы поддержать мелких эстонских производителей", - сказала в интервью "Актуальной камере" посетительница ярмарки Лийвиа.

Однако у самих производителей не все так гладко, поскольку им теперь приходится как больше платить за само производство, так и повышать цены на свою продукцию. Из-за этого, например, у совладелицы перепелиной фермы Ольги упал спрос на продукцию.

"На продукцию, над которой самим приходится много работать и для которой закупаем какие-то товары, поднимали цену. Спрос немного уменьшился, потому что люди уже считают деньги, они выбирают, где подешевле, где лучше, предпочитают больше в магазине покупать, чем на рынке, потому что на рынке все дороже", - сказала совладелица перепелиной фермы Põhja-Eesti vutifarm Ольга.

Владельцу козьей фермы также пришлось немного поднять цены, поскольку подорожало все производство.