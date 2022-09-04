Повышение цен затронуло и эстонских фермеров: производство товаров стало дороже. Мелкие производители заявляют, что если ситуация не улучшится, они будут вынуждены поднять цены, сообщает rus.err.ee.
Эстонские фермеры: если ситуация не улучшится, придется поднять цены
Несмотря на повышение цен во всех сферах, жители Эстонии по-прежнему ценят качественную домашнюю продукцию. Это подтвердила и одна из посетительниц ярмарки фермерских товаров - Лийвиа.
"Когда есть возможность, мы всегда с семьей посещаем разные ярмарки, особенно когда речь идет об эстонской кухне. Даже сейчас, на фоне повышения цен мы стали покупать больше отечественной продукции, чтобы поддержать мелких эстонских производителей", - сказала в интервью "Актуальной камере" посетительница ярмарки Лийвиа.
Однако у самих производителей не все так гладко, поскольку им теперь приходится как больше платить за само производство, так и повышать цены на свою продукцию. Из-за этого, например, у совладелицы перепелиной фермы Ольги упал спрос на продукцию.
"На продукцию, над которой самим приходится много работать и для которой закупаем какие-то товары, поднимали цену. Спрос немного уменьшился, потому что люди уже считают деньги, они выбирают, где подешевле, где лучше, предпочитают больше в магазине покупать, чем на рынке, потому что на рынке все дороже", - сказала совладелица перепелиной фермы Põhja-Eesti vutifarm Ольга.
Владельцу козьей фермы также пришлось немного поднять цены, поскольку подорожало все производство.
"Подорожало все, что касается производства, особенно у нас, на юго-востоке Эстонии. Если что-то заказываешь, то транспортные счета будут довольно большими. Также счета за электричество, за газ - все это выросло. Конечно, стало сложнее, но мы пытаемся справиться", - отметил хозяин фермы Andri-Peedo Кермо Раннамяэ.
Кристи, основательница пчеловодческой компании, рассказала, что им в некоторой степени удалось спастись от резкого повышения цен на энергоносители.
"Поскольку основное, крупное и энергоемкое производство приходится на лето, и у нас построен парк солнечных батарей, это в каком-то смысле облегчает ситуацию. Но зимой все равно надо заниматься упаковкой и делать другие работы в производственном здании, и, конечно, большая часть затрат в пчеловодстве уходит именно на отопление", - пояснила основательница пчеловодческой фирмы Meemeistrid Кристи Тереп.
Пока что эстонские производители существенно цены не повысили, однако, если подобная тенденция сохранится, то другого выбора не будет.
По мнению председателя Центрального союза хуторян Эстонии Керли Атс, нынешняя ситуация вызывает беспокойство.
"Производство фермерской еды уже дороже только из-за своих объемов, а значит, чувствительные к цене потребители неизбежно пойдут в магазин и будут выбирать именно кошельком", - считает Керли Атс.
Керли Атс надеется, что люди так и будут поддерживать мелких эстонских производителей, и Центральный союз хуторян Эстонии поможет этого добиться с помощью организации подобных ярмарок