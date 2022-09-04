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На Днях Арво Пярта в Нарве был исполнен опус, основанный на тексте покаянного канона

Северное побережье
На Днях Арво Пярта в Нарве был исполнен опус, основанный на тексте покаянного канона
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Helilooja Arvo Pärt pühendas uue teose oma pikaaegsetele loomingulistele sõpradele, kes selle ühtlasi ette kannavad.
Helilooja Arvo Pärt pühendas uue teose oma pikaaegsetele loomingulistele sõpradele, kes selle ühtlasi ette kannavad. Фото: Priit Grepp

Дни Арво Пярта впервые за более чем десятилетнюю историю пришли в Нарву. По словам местных жителей, таких концертов в приграничном городе могло бы быть больше, пишет rus.err.ee.

Воскресенский кафедральный собор - одно из немногих зданий в Нарве, уцелевших во время бомбардировок Второй мировой войны. Дирижер Яан-Эйк Тульве, впервые выступивший в этом храме с ансамблем Vox Clamantis, остался доволен аурой и акустикой зала, передает "Актуальная камера".

Было исполнено самое масштабное хоровое произведение Арво Пярта "Kanon pokajanen". Это опус, основанный на тексте покаянного канона на церковнославянском языке.

"Сам я очень люблю слушать музыку на концерте. Не только на пластинках. В зале другая энергия, там мы живем вместе. Публика живет вместе с музыкантами, и получается такая синергия", - отметил Тульве.

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