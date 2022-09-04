Дни Арво Пярта впервые за более чем десятилетнюю историю пришли в Нарву. По словам местных жителей, таких концертов в приграничном городе могло бы быть больше, пишет rus.err.ee.
На Днях Арво Пярта в Нарве был исполнен опус, основанный на тексте покаянного канона
На Днях Арво Пярта в Нарве был исполнен опус, основанный на тексте покаянного канона
Воскресенский кафедральный собор - одно из немногих зданий в Нарве, уцелевших во время бомбардировок Второй мировой войны. Дирижер Яан-Эйк Тульве, впервые выступивший в этом храме с ансамблем Vox Clamantis, остался доволен аурой и акустикой зала, передает "Актуальная камера".
Было исполнено самое масштабное хоровое произведение Арво Пярта "Kanon pokajanen". Это опус, основанный на тексте покаянного канона на церковнославянском языке.
"Сам я очень люблю слушать музыку на концерте. Не только на пластинках. В зале другая энергия, там мы живем вместе. Публика живет вместе с музыкантами, и получается такая синергия", - отметил Тульве.