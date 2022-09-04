На Днях Арво Пярта в Нарве был исполнен опус, основанный на тексте покаянного канона

Воскресенский кафедральный собор - одно из немногих зданий в Нарве, уцелевших во время бомбардировок Второй мировой войны. Дирижер Яан-Эйк Тульве, впервые выступивший в этом храме с ансамблем Vox Clamantis, остался доволен аурой и акустикой зала, передает "Актуальная камера".

"Сам я очень люблю слушать музыку на концерте. Не только на пластинках. В зале другая энергия, там мы живем вместе. Публика живет вместе с музыкантами, и получается такая синергия", - отметил Тульве.