В середине лета Харьюский уездный суд осудил Владимира Шилова, перевозившего дронов для российской армии. Сегодня осуждена Ольга Федорова, которая перевела сорок евро на поддержку его деятельности.
Женщина, пожертвовавшая сорок евро российской армии, получила условный срок
«Для наших ребят», – написала Федорова в объяснении банковского платежа, который был сделан в конце мая. Деньги были переведены напрямую Шилову, который сейчас находится в тюрьме, поскольку собирал пожертвования на закупку дронов для российской армии в социальной сети «Вконтакте», пишет "Постимеэс".
Проживающая на Кипре россиянка и ее адвокат заключили соглашение с прокуратурой, которая требовала приговорить Федорову к пяти месяцам тюремного заключения. Наказание не будет приведено в исполнение, если она не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев. Кроме того, Федорова должна заплатить штраф в размере 981 евро.
При оглашении решения судья сообщил, что судебная практика по этому вопросу еще относительно мала, но согласованное наказание является законным и правильным с учетом вины. Помимо Федоровой осуждены еще двое мужчин.