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Женщина, пожертвовавшая сорок евро российской армии, получила условный срок

Erik Kalda
, ajakirjanik
Женщина, пожертвовавшая сорок евро российской армии, получила условный срок
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Ольга Федорова.
Ольга Федорова. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В середине лета Харьюский уездный суд осудил Владимира Шилова, перевозившего дронов для российской армии. Сегодня осуждена Ольга Федорова, которая перевела сорок евро на поддержку его деятельности.

«Для наших ребят», – написала Федорова в объяснении банковского платежа, который был сделан в конце мая. Деньги были переведены напрямую Шилову, который сейчас находится в тюрьме, поскольку собирал пожертвования на закупку дронов для российской армии в социальной сети «Вконтакте», пишет "Постимеэс".

Проживающая на Кипре россиянка и ее адвокат заключили соглашение с прокуратурой, которая требовала приговорить Федорову к пяти месяцам тюремного заключения. Наказание не будет приведено в исполнение, если она не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев. Кроме того, Федорова должна заплатить штраф в размере 981 евро.

При оглашении решения судья сообщил, что судебная практика по этому вопросу еще относительно мала, но согласованное наказание является законным и правильным с учетом вины. Помимо Федоровой осуждены еще двое мужчин.

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