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Власти Нарвы будут убирать свечи и цветы на местах, где стояли бывшие советские памятники

Erik Kalda
, ajakirjanik
Власти Нарвы будут убирать свечи и цветы на местах, где стояли бывшие советские памятники
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Место, где раньше стоял Нарвский танк.
Место, где раньше стоял Нарвский танк. Фото: Илья Смирнов

Во вторник городские власти Нарвы начинают уборку мест, где 16 августа были демонтированы советские памятники и куда люди после этого стали приносить цветы.

Департамент городского хозяйства Нарвы сообщил, что завтра 6 сентября будет организована уборка, "расположенных на городской территории памятных мест, где ранее располагались демонтированные памятники советской эпохи".

Уборка увядших цветов, венков и старых свечей на городской территории, согласно заключённому с фирмой договору по обслуживанию зеленых зон, должна осуществляться на регулярной основе, сообщили власти города.

"Мы просим Вас не препятствовать сотрудникам обслуживающей фирмы выполнять их работу," обращается департамент к жителям города.

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