Во вторник городские власти Нарвы начинают уборку мест, где 16 августа были демонтированы советские памятники и куда люди после этого стали приносить цветы.
Власти Нарвы будут убирать свечи и цветы на местах, где стояли бывшие советские памятники
Власти Нарвы будут убирать свечи и цветы на местах, где стояли бывшие советские памятники
Департамент городского хозяйства Нарвы сообщил, что завтра 6 сентября будет организована уборка, "расположенных на городской территории памятных мест, где ранее располагались демонтированные памятники советской эпохи".
Уборка увядших цветов, венков и старых свечей на городской территории, согласно заключённому с фирмой договору по обслуживанию зеленых зон, должна осуществляться на регулярной основе, сообщили власти города.
"Мы просим Вас не препятствовать сотрудникам обслуживающей фирмы выполнять их работу," обращается департамент к жителям города.