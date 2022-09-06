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В кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" отключили бани и пытаются "играть" с вентиляцией

Ирина Кивисельг
, журналист
В кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" отключили бани и пытаются "играть" с вентиляцией
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Михаил Кастрицкий смотрит вперед с оптимизмом, но знает: тяжелые времена будут.
Михаил Кастрицкий смотрит вперед с оптимизмом, но знает: тяжелые времена будут. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Первого октября исполнится год с открытия спортцентра "Wiru" в Кохтла-Ярве. Ежедневно сюда приходит более двухсот посетителей, и количество спортсменов и любителей оздоровительного спорта постоянно растет. К новому сезону команда спортцентра подготовилась, но не все возможности нового дома сейчас доступны для посетителей.

В августе в "Wiru" отключили все бани, кроме двух при бассейне. Директор Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий объяснил это необходимостью экономии электроэнергии.

- В связи с растущими ценами на энергоносители руководство города попросило нас найти резервы экономии коммунальных расходов во всех подведомственных домах на 15-20 процентов, - объясняет он. - Чтобы не поднимать цены на услуги, ищем варианты экономного расходования. Самое большое потребление - это электроэнергия. Поэтому отключили почти все бани. В этом доме также 12 вентиляционных шахт - попробуем оперировать гибко, перешли на экономный график, включая вентиляцию в залах только на время проведения занятий. Самое большое потребление - в бассейне, но отключать систему вентиляции там невозможно, тем более что график использования воды плотный.

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