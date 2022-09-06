Первого октября исполнится год с открытия спортцентра "Wiru" в Кохтла-Ярве. Ежедневно сюда приходит более двухсот посетителей, и количество спортсменов и любителей оздоровительного спорта постоянно растет. К новому сезону команда спортцентра подготовилась, но не все возможности нового дома сейчас доступны для посетителей.
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В кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" отключили бани и пытаются "играть" с вентиляцией
В кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" отключили бани и пытаются "играть" с вентиляцией
В августе в "Wiru" отключили все бани, кроме двух при бассейне. Директор Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий объяснил это необходимостью экономии электроэнергии.
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