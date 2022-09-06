В кохтла-ярвеском спортцентре "Wiru" отключили бани и пытаются "играть" с вентиляцией

- В связи с растущими ценами на энергоносители руководство города попросило нас найти резервы экономии коммунальных расходов во всех подведомственных домах на 15-20 процентов, - объясняет он. - Чтобы не поднимать цены на услуги, ищем варианты экономного расходования. Самое большое потребление - это электроэнергия. Поэтому отключили почти все бани. В этом доме также 12 вентиляционных шахт - попробуем оперировать гибко, перешли на экономный график, включая вентиляцию в залах только на время проведения занятий. Самое большое потребление - в бассейне, но отключать систему вентиляции там невозможно, тем более что график использования воды плотный.