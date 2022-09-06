Йыхвиский концертный дом открывает 14 сентября свой 17-й сезон, программа которого насыщенна и разнообразна. Венчают осенний сезон Эстонский национальный мужской хор, Таллиннский камерный оркестр и французский джаз-квартет.
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17-Й СЕЗОН ⟩ Осенний сезон Йыхвиского концертного дома приведет сюда звезд музыки
Осенний сезон Йыхвиского концертного дома приведет сюда звезд музыки
В Йыхви и Таллинне сезон крупнейшего в Эстонии организатора концертов "Eesti Kontsert" начинается в обществе ансамбля старинной музыки "Hortus Musicus", отмечающего нынче 50 лет своей деятельности. Первый концерт сезона "Полвека в райском саду" состоится в Йыхви 14 сентября.