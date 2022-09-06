17-Й СЕЗОН ⟩ Осенний сезон Йыхвиского концертного дома приведет сюда звезд музыки

В Йыхви и Таллинне сезон крупнейшего в Эстонии организатора концертов "Eesti Kontsert" начинается в обществе ансамбля старинной музыки "Hortus Musicus", отмечающего нынче 50 лет своей деятельности. Первый концерт сезона "Полвека в райском саду" состоится в Йыхви 14 сентября.

Действующий полвека "Hortus Musicus". Фото: Eesti Kontsert

Первый концерт сезона поведет в райский сад

14 сентября сезон Йыхвиского концертного дома начнется большим концертом "Полвека в райском саду" в честь дня рождения "Hortus Musicus". Художественный руководитель Андрес Мустонен объединил в концерте разные стили старинной музыки, а также ближневосточную и балканскую музыку.

Полвека существования придали музыке ансамбля широкое понимание мировых культур и религий - на этом материале "Hortus Musicus" формирует уникальную концепцию будущего.