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17-Й СЕЗОН ⟩ Осенний сезон Йыхвиского концертного дома приведет сюда звезд музыки

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Осенний сезон Йыхвиского концертного дома приведет сюда звезд музыки
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7 октября квартет Жана-Мари Машадо (Франция/Иран) представит французский джаз.
7 октября квартет Жана-Мари Машадо (Франция/Иран) представит французский джаз. Фото: Eesti Kontsert

Йыхвиский концертный дом открывает 14 сентября свой 17-й сезон, программа которого насыщенна и разнообразна. Венчают осенний сезон Эстонский национальный мужской хор, Таллиннский камерный оркестр и французский джаз-квартет.

В Йыхви и Таллинне сезон крупнейшего в Эстонии организатора концертов "Eesti Kontsert" начинается в обществе ансамбля старинной музыки "Hortus Musicus", отмечающего нынче 50 лет своей деятельности. Первый концерт сезона "Полвека в райском саду" состоится в Йыхви 14 сентября. 

Действующий полвека "Hortus Musicus".
Действующий полвека "Hortus Musicus". Фото: Eesti Kontsert

Первый концерт сезона поведет в райский сад

14 сентября сезон Йыхвиского концертного дома начнется большим концертом "Полвека в райском саду" в честь дня рождения "Hortus Musicus". Художественный руководитель Андрес Мустонен объединил в концерте разные стили старинной музыки, а также ближневосточную и балканскую музыку.

Полвека существования придали музыке ансамбля широкое понимание мировых культур и религий - на этом материале "Hortus Musicus" формирует уникальную концепцию будущего.

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