Правление Центристской партии во вторник вечером решит, останется ли в партии Михаил Стальнухин, один из самых популярных политиков этого века в Ида-Вирумаа, назвавший руководителей эстонского государства фашистами, или будет исключен из партии.
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Центристская партия обсудит, оставлять ли Михаила Стальнухина в своих рядах
Центристская партия обсудит, оставлять ли Михаила Стальнухина в своих рядах
Председатель Центристской партии Юри Ратас отреагировал на заявление Стальнухина, написав в субботу в социальных сетях, что сказанное им - тотальная ложь. "Это за пределами нашего пространства ценностей, которые свободный, демократический мир считает важными, которые считает важными Эстония и которые считает важными Центристская партия. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем", - сказал Ратас.