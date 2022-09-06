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Центристская партия обсудит, оставлять ли Михаила Стальнухина в своих рядах

Эрик Гамзеев
, журналист
Центристская партия обсудит, оставлять ли Михаила Стальнухина в своих рядах
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Михаил Стальнухин четверть века собирал голоса для Центристской партии. Во вторник вечером правление партии может исключить его из своих рядов.
Михаил Стальнухин четверть века собирал голоса для Центристской партии. Во вторник вечером правление партии может исключить его из своих рядов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правление Центристской партии во вторник вечером решит, останется ли в партии Михаил Стальнухин, один из самых популярных политиков этого века в Ида-Вирумаа, назвавший руководителей эстонского государства фашистами, или будет исключен из партии.

Председатель Центристской партии Юри Ратас отреагировал на заявление Стальнухина, написав в субботу в социальных сетях, что сказанное им - тотальная ложь. "Это за пределами нашего пространства ценностей, которые свободный, демократический мир считает важными, которые считает важными Эстония и которые считает важными Центристская партия. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем", - сказал Ратас.

Многолетний член Центристской партии и зампредседателя Ида-Вируского регионального отделения партии Ээви Паасмяэ отметила, что мнение Стальнухина было больно читать. "Я потеряла дар речи", - сказала она.

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