Центристская партия обсудит, оставлять ли Михаила Стальнухина в своих рядах

Председатель Центристской партии Юри Ратас отреагировал на заявление Стальнухина, написав в субботу в социальных сетях, что сказанное им - тотальная ложь. "Это за пределами нашего пространства ценностей, которые свободный, демократический мир считает важными, которые считает важными Эстония и которые считает важными Центристская партия. Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем", - сказал Ратас.