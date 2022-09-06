Председатель комиссии Нарвского горсобрания по историческому наследию Алексей Евграфов после встречи депутатов из Нарвы в Таллинне с премьер-министром Эстонии Каей Каллас сказал, что стороны остались при своих позициях, и, по крайней мере, нарвская оппозиция не откажется от своих намерений подать в суд на правительство и Департамент полиции и погранохраны.
Алексей Евграфов: после встречи с Каей Каллас все остались при своих позициях
"Разговор получился открытый, довольно-таки честный. Премьер-министр не пыталась нам понравиться, то есть не пыталась нам искусственно дать какую-то надежду. Она не стала говорить, что может произойти то, что хочет город. Она высказала свою позицию прямо и чётко, но максимально вежливо. После данной встречи все остались при своих позициях. Премьер-министр подтвердила нам, что отчасти нарвская оппозиция была права, когда сделала четкий вывод о том, что танк ни при каких обстоятельствах в Нарве бы не остался", - рассказал Алексей Евграфов в интервью ERR.
По словам Евграфова, Каллас четко сказала, что даже если бы в Нарве местное самоуправление решило само демонтировать танк, то все равно его бы увезли из города.
"И, конечно, сейчас она не поддерживает возврат танка в Нарву. Говорит, что этого не будет. Поэтому мы и хотим подать в суд, чтобы расставить точки над ё. И, соответственно, поняли бы, насколько решение Департамента полиции и погранохраны было правомочным и правомерным. Если решение департамента будет признано неправомочным, то тогда мы сможем дальше разговаривать о судьбе танка и других нарвских монументов", - отметил Евграфов.