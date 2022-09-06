Кая Каллас о встрече с нарвскими депутатами: дискуссия была дружеской и конструктивной, мы обсудили не только советские памятники

Каллас призналась, что хотя изначально в основном затрагивалась тема нарвского танка, дискуссия быстро расширилась.

„Мое желание состояло в том, чтобы сосредоточиться на существенных темах. Мы много говорили о том, что нужно делать в Нарве, что задевает русскоязычных эстонцев или где они как-то чувствуют несправедливость. Я думаю, важно их слушать. Я рада, что большая часть этой дискуссии была сосредоточена на этих проблемах“.