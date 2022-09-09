В число номинантов конкурса "Учитель года - 2022" от Ида-Вирумаа вошли самые яркие представители местного учительства - из детсадов, основных школ, гимназий и вузов.
На звание "Учитель года Эстонии" претендуют шесть идавирусцев
Государственная комиссия по премиям в области образования, в которую входят представители связанных с образованием организаций, выбрали номинантов в 12 категориях.
На звание лучшего учителя детсада номинирована Елена Бочкова из нарвского детсада "Tareke", на звание классного учителя года - Кристи Гольдберг из Тойлаской гимназии, на звание гимназического учителя года - Вероника Журина из Нарвской Солдинаской гимназии, на звание опорного специалиста года - Елена Боровкова из нарвского детсада "Potsataja", на звание преподавателя года - Сергей Павлов из Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, на звание руководителя учебного заведения года - директор Кохтла-Ныммеской школы Марилийс Одер.
В число друзей образования года комиссия включила Вирумааское общество эстонского образования.
На конкурс учителя года в этом году было представлено более полутора тысяч анкет. Лауреатов объявят в субботу, 8 октября, в Пярнуском концертном доме.