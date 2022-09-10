Прекратить существование мертворожденных квартирных товариществ можно через суд

Снос здания не упраздняет внесенные в крепостную книгу квартирные собственности, а также зарегистрированные квартирные товарищества, связанные с квартирными собственностями, - так ответила советник службы частного права Министерства юстиции Мария Сутть на обращение Люганузеского волостного управления, в котором спрашивали совета, как бы попроще ликвидировать задним числом такие квартирные товарищества.

Люганузескому волостному управлению следовало бы заниматься ликвидацией квартирных собственностей и товариществ до сноса домов, отметила Сутть, что и по действующему в то время закону нельзя было сохранять квартирные собственности, если не имелось планов восстановления здания.