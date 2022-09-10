Министерство юстиции советует Люганузеской волости обратиться за помощью в суд с целью ликвидации квартирных товариществ, созданных для давно снесенных домов.
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Прекратить существование мертворожденных квартирных товариществ можно через суд
Прекратить существование мертворожденных квартирных товариществ можно через суд
Снос здания не упраздняет внесенные в крепостную книгу квартирные собственности, а также зарегистрированные квартирные товарищества, связанные с квартирными собственностями, - так ответила советник службы частного права Министерства юстиции Мария Сутть на обращение Люганузеского волостного управления, в котором спрашивали совета, как бы попроще ликвидировать задним числом такие квартирные товарищества.
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