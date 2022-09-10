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Прекратить существование мертворожденных квартирных товариществ можно через суд

Кюлли Крийс
, журналист
Прекратить существование мертворожденных квартирных товариществ можно через суд
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Жилой дом по улице Парги, 7 снесли в Кивиыли одним из первых; из его 36 квартир десять по сей день находятся в частной собственности.
Жилой дом по улице Парги, 7 снесли в Кивиыли одним из первых; из его 36 квартир десять по сей день находятся в частной собственности. Фото: Erakogu

Министерство юстиции советует Люганузеской волости обратиться за помощью в суд с целью ликвидации квартирных товариществ, созданных для давно снесенных домов.

Снос здания не упраздняет внесенные в крепостную книгу квартирные собственности, а также зарегистрированные квартирные товарищества, связанные с квартирными собственностями, - так ответила советник службы частного права Министерства юстиции Мария Сутть на обращение Люганузеского волостного управления, в котором спрашивали совета, как бы попроще ликвидировать задним числом такие квартирные товарищества.

Люганузескому волостному управлению следовало бы заниматься ликвидацией квартирных собственностей и товариществ до сноса домов, отметила Сутть, что и по действующему в то время закону нельзя было сохранять квартирные собственности, если не имелось планов восстановления здания.

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