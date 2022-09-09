Полиция по-прежнему просит помощи в установлении местонахождения 40-летнего Кэйта, который ушел из дома в конце августа.
Полиция по-прежнему ищет пропавшего в Тойла 40-летнего Кэйта
6 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в конце августа 40-летний Кэйт покинул свой дом на улице Сепа в поселке Тойла и местонахождение его до сих пор неизвестно.
По словам родственников, мужчина должен был ехать в Йыхви, а затем в Таллинн, но до места назначения он не доехал.
Полиция начала поиски Кэйта, и на сегодня связались как с его работодателем, так и со знакомыми, но никто из них не знает, где он может быть. В больницах тоже его нет.
Кэйт был одет в темно-синюю футболку, черные шорты и черные туфли. Рост 180 см, крепкого телосложения и светло-каштановые волосы.
Если у кого-то есть информация о Кейте, полиция просит позвонить по телефону 3372369 или по номеру мобильного телефона 59198538. Информацию также можно отправить по электронной почте на адрес: kaur.vaikene@politsei.ee.