На ремонт жилья для украинских беженцев планируется выделить несколько миллионов

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что пять миллионов евро были выделены в целевой резерв дополнительным госбюджетом 2022 года. Средства предназначены на компенсацию расходов по оказанию неотложной помощи беженцам и на покрытие расходов по их размещению, пишет "Постимеэс".

В частности, эти средства будут направлены на ремонтные работы небольших объемов по приведению в порядок жилых помещений, выделенных беженцам в случае, если предоставленное для постоянного проживания жилье находится в неудовлетворительном состоянии.

Местные самоуправления могут ходатайствовать о выделении таких пособий из расчета 300 евро на квадратный метр жилья. Самофинансирование для подобных мер поддержки не требуется.