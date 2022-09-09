Пт, 9.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

На ремонт жилья для украинских беженцев планируется выделить несколько миллионов

Erik Kalda
, ajakirjanik
На ремонт жилья для украинских беженцев планируется выделить несколько миллионов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Квартирные дома.
Квартирные дома. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Министерство финансов ходатайствует о выделении пяти миллионов евро из целевого резерва на ремонт квартир для украинских военных беженцев. Средства будут распределены через местные самоуправления.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что пять миллионов евро были выделены в целевой резерв дополнительным госбюджетом 2022 года. Средства предназначены на компенсацию расходов по оказанию неотложной помощи беженцам и на покрытие расходов по их размещению, пишет "Постимеэс".

В частности, эти средства будут направлены на ремонтные работы небольших объемов по приведению в порядок жилых помещений, выделенных беженцам в случае, если предоставленное для постоянного проживания жилье находится в неудовлетворительном состоянии.

Местные самоуправления могут ходатайствовать о выделении таких пособий из расчета 300 евро на квадратный метр жилья. Самофинансирование для подобных мер поддержки не требуется.

Пособия можно использовать на покрытие необходимых расходов в период с 30 ноября этого года по 31 декабря 2023 года. Ходатайства о выделении пособия следует направить до 30 ноября этого года.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх