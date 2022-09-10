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Андрес Вайнола: теперь на сланцевую промышленность смотрят как на спасение

Эрик Гамзеев
, журналист
Андрес Вайнола: теперь на сланцевую промышленность смотрят как на спасение
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По словам Андреса Вайнола, сланцевая промышленность вновь чувствует себя значительно увереннее по сравнению с предыдущими годами.
По словам Андреса Вайнола, сланцевая промышленность вновь чувствует себя значительно увереннее по сравнению с предыдущими годами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Почему электричество такое дорогое? Что нужно сделать, чтобы оно стало дешевле? Как происходит пробуждение от комы сланцевых электростанций, которые не так давно рекомендовали отправить на металлолом? Насколько больше денег в госказну приносит сланцевая промышленность? Сколько человек нанял "Eesti Energia" в этом году и сколько им платит? Как война в Украине сказывается на здешних шахтах и электростанциях? Каково будущее сланцевой промышленности в зеленом повороте? Лучшие ответы на эти вопросы должен знать Андрес Вайнола, руководитель крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа "Enefit Power", под руководством которого здесь работают и шахты, и электростанции, и заводы масел.

- Перефразируя самого известного человека Алатскиви, где был и дом вашего детства, Юхана Лийва, можно ли в его манере сказать, что после нескольких лет невзгод и неуверенности сланцевая промышленность снова встала на ноги?

- На ближайшие годы у нас есть уверенность в положительном денежном потоке, который мы можем направить на инвестиции. Самое важное в управлении людьми и предприятием - перспектива. В последние годы, честно говоря, у нас происходила санация предприятия.

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