Андрес Вайнола: теперь на сланцевую промышленность смотрят как на спасение

Почему электричество такое дорогое? Что нужно сделать, чтобы оно стало дешевле? Как происходит пробуждение от комы сланцевых электростанций, которые не так давно рекомендовали отправить на металлолом? Насколько больше денег в госказну приносит сланцевая промышленность? Сколько человек нанял "Eesti Energia" в этом году и сколько им платит? Как война в Украине сказывается на здешних шахтах и электростанциях? Каково будущее сланцевой промышленности в зеленом повороте? Лучшие ответы на эти вопросы должен знать Андрес Вайнола, руководитель крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа "Enefit Power", под руководством которого здесь работают и шахты, и электростанции, и заводы масел.