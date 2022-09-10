На берегу моря в Тойла по соседству с Оруским парком нынешним летом можно было увидеть корморанов, колония которых выросла к концу лета до нескольких сотен голов. Специалисты не исключают, что если популяция корморанов в Тойла продолжит расти, то это может стать угрозой для парковой биоты.
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ЧЕРНЫЕ ПИРАТЫ ⟩ Угрожают ли кормораны Орускому парку?
Угрожают ли кормораны Орускому парку?
В середине лета за тойласким молом можно было увидеть поначалу дюжину черных водных птиц, сидевших, съежившись, на прибрежных камнях. Но чем ближе к концу лета, тем больше их становилось. Гулявшие в приморской части парка люди могли удивиться, услышав с берега странные звуки, похожие на блеяние овцы или рычание медвежонка. Источники этих звуков каждый мог увидеть и сам, ведь в сумрачные августовские вечера на прибрежных деревья были уже сотни черных пернатых, время от времени перелетавших с места на место.