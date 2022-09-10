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ЧЕРНЫЕ ПИРАТЫ ⟩ Угрожают ли кормораны Орускому парку?

Эрик Калда
, журналист
Угрожают ли кормораны Орускому парку?
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"Ночующие" в Тойла кормораны. Этот снимок сделан во второй половине августа нынешнего года в Оруском парке из Ласточкиного гнезда, известного также как павильон Ведьминого леса.
"Ночующие" в Тойла кормораны. Этот снимок сделан во второй половине августа нынешнего года в Оруском парке из Ласточкиного гнезда, известного также как павильон Ведьминого леса. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На берегу моря в Тойла по соседству с Оруским парком нынешним летом можно было увидеть корморанов, колония которых выросла к концу лета до нескольких сотен голов. Специалисты не исключают, что если популяция корморанов в Тойла продолжит расти, то это может стать угрозой для парковой биоты.

В середине лета за тойласким молом можно было увидеть поначалу дюжину черных водных птиц, сидевших, съежившись, на прибрежных камнях. Но чем ближе к концу лета, тем больше их становилось. Гулявшие в приморской части парка люди могли удивиться, услышав с берега странные звуки, похожие на блеяние овцы или рычание медвежонка. Источники этих звуков каждый мог увидеть и сам, ведь в сумрачные августовские вечера на прибрежных деревья были уже сотни черных пернатых, время от времени перелетавших с места на место. 

Кормораны.
Кормораны. Фото: Urmas Luik

Корморан или баклан

Кормораны - очень хорошие пловцы и ныряльщики, но их оперение намокает. Поэтому они сушат его, широко раскинув крылья, на ветру на морских камнях. Кормораны могут также хорошо летать, но почти не парят. Ходят неуклюже.

Кормораны размером с гуся, но стройнее. Достигают до метра в длину, а весят два-три килограмма.

Среди семейных пернатых Эстонии корморана можно считать новичком. Он живет и гнездится на островах (например, на Тондираху, Лангекаре), отдыхает на камнях у берега. Кормораны гнездятся колониями как на земле, так и на деревьях и искусственных сооружениях, действуют большей частью скопом. Зимовать улетают из Эстонии в основном в Южную Европу.

Кормораны строят высокое гнездо из хвороста или всевозможного хлама (водоросли, полиэтиленовые пакеты и пр.). Самка сносит пять-шесть яиц.

Ограничить численность корморанов помогают серые вороны. Ворона подлетает к высиживающему яйца корморану, оставаясь вне досягаемости его клюва, и начинает его дразнить. Корморан сильнее вороны, рано или поздно он поднимается, чтобы отогнать ворону. Ворона отлетает в сторону, а в это время ее "подельник" крадет из гнезда яйцо.

Естественным врагом корморанов считаются также морские орлы.

"Vikipeedia" / "Северное побережье"

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