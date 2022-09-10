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Новая автозаправка в Йыхви облегчит жизнь пользователям электромобилей

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Новая автозаправка в Йыхви облегчит жизнь пользователям электромобилей
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Новая сеть заправок привлекательна также для владельцев электромобилей, ведь в большинстве самоуправлений Эстонии не могут сейчас похвастаться 150-киловаттной зарядкой.
Новая сеть заправок привлекательна также для владельцев электромобилей, ведь в большинстве самоуправлений Эстонии не могут сейчас похвастаться 150-киловаттной зарядкой. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале сентября "Terminal Oil" открыл свою автозаправку в Йыхви, где нехватки автозаправочных станций в общем-то и не наблюдалось. Новая станция, расположенная в очень удобном месте, предлагает не только возможность заправиться горючим и перекусить, но и услуги автомойки и зарядки электромобиля.

- Для электротранспорта "Terminal Oil" установил в Йыхви самое быстрое зарядное устройство мощностью 150 kW, что значительно упрощает пользование электромобилем, - сказал исполнительный руководитель "Terminal Oil" Йорген Ыйгус.

В результате время зарядки сокращается до нескольких десятков минут, и в это же время на станции обслуживания можно насладиться фастфудом, разработанным командой "Terminal Oil", в составе которой действует много лет работающий в сфере общепита шеф-повар. "На станции обслуживания есть также кафе, в котором можно съесть приготовленное на месте жаркое, предлагаемое по очень привлекательной цене и приготовленное, разумеется, из свежего сырья", - отметил Ыйгус.

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