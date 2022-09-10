В начале сентября "Terminal Oil" открыл свою автозаправку в Йыхви, где нехватки автозаправочных станций в общем-то и не наблюдалось. Новая станция, расположенная в очень удобном месте, предлагает не только возможность заправиться горючим и перекусить, но и услуги автомойки и зарядки электромобиля.
Для подписчиков
Новая автозаправка в Йыхви облегчит жизнь пользователям электромобилей
Новая автозаправка в Йыхви облегчит жизнь пользователям электромобилей
- Для электротранспорта "Terminal Oil" установил в Йыхви самое быстрое зарядное устройство мощностью 150 kW, что значительно упрощает пользование электромобилем, - сказал исполнительный руководитель "Terminal Oil" Йорген Ыйгус.
Ключевые слова