Новая автозаправка в Йыхви облегчит жизнь пользователям электромобилей

В результате время зарядки сокращается до нескольких десятков минут, и в это же время на станции обслуживания можно насладиться фастфудом, разработанным командой "Terminal Oil", в составе которой действует много лет работающий в сфере общепита шеф-повар. "На станции обслуживания есть также кафе, в котором можно съесть приготовленное на месте жаркое, предлагаемое по очень привлекательной цене и приготовленное, разумеется, из свежего сырья", - отметил Ыйгус.