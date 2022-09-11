На этой неделе началось международное исследование оценки компетенций взрослых PIAAC, цель которого заключается в сборе информации о таких повседневных навыках населения, как чтение и математическая грамотность, поиск информации, использование компьютерных и других инфотехнологий, а также информации об образовании и опыте работы. Эстония участвует в исследовании во второй раз.
Исследование покажет, являются ли взрослые Эстонии такими же сообразительными, как и наши дети
«Предыдущие анализы исследования PIAAC показали, что успешное участие в рынке труда, образовании и общественной жизни предполагает владение необходимыми базовыми навыками», — говорит вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь. «Базовым навыкам можно обучиться, поэтому результаты исследования предоставят важную информацию о требующих решения узких местах в образовании и позволят принять меры для того, чтобы подготовка каждого человека в лучшей степени соответствовала потребностям меняющегося рынка труда», — подчеркнул Ренно Вейнталь.
Согласно предыдущему исследованию, проведенному десять лет назад, основные навыки обработки информации, навыки функционального чтения и математическая грамотность взрослого населения Эстонии были одними из лучших в мире. При этом навыки использования технологий для решения проблем у жителей Эстонии по сравнению с жителями других участвовавших в исследовании стран оказались слабее.
В Эстонии исследование PIAAC проводит Департамент статистики. По словам гендиректора департамента, очень важно участвовать в исследовании снова, поскольку это позволит оценить деятельность в период между двумя исследованиями и сделать выводы.
«Исследование PIAAC является как бы тестом PISA для взрослых, при котором установление навыков людей осуществляется с помощью базовой анкеты и различных языковых, математических и прочих задач на владение необходимыми в жизни навыками. Важно понять, что речь идет все же об исследовании, а не о контрольной или экзамене. Оценки никому выставлять не будут. Мы обобщим полученные ответы в ходе анализа и обеспечим строгую конфиденциальность данных», — сказал генеральный директор Департамента статистики Урмет Леэ.
В ходе исследования, которое продлится с сентября по апрель, Департамент статистики на основании случайной выборки опросит до 13 000 человек в возрасте 16–65 лет. Каждый отобранный в выборку человек является уникальным, поскольку представляет других жителей Эстонии, схожих с ним по возрасту, полу, месту жительства, образованию и другим параметрам. «Поэтому при получении приглашения на участие в исследовании я призываю обязательно на него согласиться. Ваш вклад очень важен», — подчеркнул Урмет Леэ.
Летом 2021 года прошло предварительное исследование PIAAC 2018–2023 с участием 1500 человек, которые помогли усовершенствовать опросник и протестировали задания. «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Эстония отлично справилась с предварительным исследованием. Благодарим всех, кто участвовал в предварительном исследовании, с помощью которых стало возможным проведение основного исследования», — добавил генеральный директор Департамента статистики.
В сентябре отобранные в выборку лица найдут в своем почтовом ящике информационный буклет, рассказывающий об исследовании PIAAC. В буклете содержится просьба связаться с интервьюером Департамента статистики, чтобы договориться о подходящем времени и месте проведения опроса с глазу на глаз. Время опроса не ограничено, однако следует учитывать, что в среднем на проведение этого исследования уходит два часа.