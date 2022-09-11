Исследование покажет, являются ли взрослые Эстонии такими же сообразительными, как и наши дети

«Предыдущие анализы исследования PIAAC показали, что успешное участие в рынке труда, образовании и общественной жизни предполагает владение необходимыми базовыми навыками», — говорит вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь. «Базовым навыкам можно обучиться, поэтому результаты исследования предоставят важную информацию о требующих решения узких местах в образовании и позволят принять меры для того, чтобы подготовка каждого человека в лучшей степени соответствовала потребностям меняющегося рынка труда», — подчеркнул Ренно Вейнталь.

Согласно предыдущему исследованию, проведенному десять лет назад, основные навыки обработки информации, навыки функционального чтения и математическая грамотность взрослого населения Эстонии были одними из лучших в мире. При этом навыки использования технологий для решения проблем у жителей Эстонии по сравнению с жителями других участвовавших в исследовании стран оказались слабее.

В Эстонии исследование PIAAC проводит Департамент статистики. По словам гендиректора департамента, очень важно участвовать в исследовании снова, поскольку это позволит оценить деятельность в период между двумя исследованиями и сделать выводы.