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Члены Рийгикогу создали группу в поддержку школьного питания в Эстонии

Erik Kalda
, ajakirjanik
Члены Рийгикогу создали группу в поддержку школьного питания в Эстонии
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Столовая в Кохтла-Ярвеской гимназии.
Столовая в Кохтла-Ярвеской гимназии. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Депутаты Рийгикогу сформировали группу в поддержку школьного питания в Эстонии, цель которой – обеспечить доступность здорового питания в школах.

Председатель парламентской группы Ивари Падар отметил, что в условиях роста цен организацию и финансирование школьного питания необходимо пересмотреть.

«Мы хотим сохранить качественное питание в школах. В настоящий момент организацией школьного питания занимается три министерства. Роль парламентской комиссии – скоординировать сотрудничество между всеми, кто занимается школьным питанием, от фермеров до школьных столовых», – пояснил Падар и добавил, что в первую очередь депутатская группа хочет выслушать организации и людей, связанных с этой сферой.

«Также следует пересмотреть порядок организации поставок и установить стандарты, оставив при этом достаточно гибкости для местных самоуправлений. К сожалению, цены на продукты питания резко выросли, и государственных дотаций в размере одного евро на ребенка недостаточно, чтобы обеспечить качественное питание», – признал он.

В общей сложности XIV созыв Рийгикогу сформировал 67 парламентских групп и 95 групп в поддержку.

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