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В Тарту приступили к переносу памятника и перезахоронению останков солдат из парка Раади

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Тарту приступили к переносу памятника и перезахоронению останков солдат из парка Раади
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Памятник в парке Раади.
Памятник в парке Раади. Фото: Tartu linnavalitsus

Утром 12 сентября в тартуском парке Раади приступили к переносу могил и останков жертв Второй мировой войны.

Работам предшествовала заупокойная молитва, которую провели пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.

Бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником. Предполагается, что в парке похоронены около 250 человек.

В парке Раади похоронены лица, которые были приговорены к смертной казни в Лемматси, а также красноармейцы, павшие в боях в Тарту и его окрестностях.

Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище. На время работ полиция ввела в окрестностях памятника запрет на пребывание. Работы по извлечению останков продлятся до конца недели.

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