В Тарту приступили к переносу памятника и перезахоронению останков солдат из парка Раади

Работам предшествовала заупокойная молитва, которую провели пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.

Бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником. Предполагается, что в парке похоронены около 250 человек.

В парке Раади похоронены лица, которые были приговорены к смертной казни в Лемматси, а также красноармейцы, павшие в боях в Тарту и его окрестностях.