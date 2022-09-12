Утром 12 сентября в тартуском парке Раади приступили к переносу могил и останков жертв Второй мировой войны.
В Тарту приступили к переносу памятника и перезахоронению останков солдат из парка Раади
Работам предшествовала заупокойная молитва, которую провели пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.
Бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником. Предполагается, что в парке похоронены около 250 человек.
В парке Раади похоронены лица, которые были приговорены к смертной казни в Лемматси, а также красноармейцы, павшие в боях в Тарту и его окрестностях.
Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище. На время работ полиция ввела в окрестностях памятника запрет на пребывание. Работы по извлечению останков продлятся до конца недели.