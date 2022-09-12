Полиция: выходные прошли бурно

В тот же день стало известно, что в квартире по улице Энергия в Нарве 57-летний мужчина побил 52-летнюю женщину. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Также в воскресенье поступило сообщение, что на Нарвском шоссе в Йыхви 53-летний мужчина ударил 43-летнюю женщину во время вспыхнувшего между ними конфликта. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.