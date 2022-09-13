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В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты
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Сигне Рийсало.
Сигне Рийсало. Фото: Матти Кямяря

Для большинства украинских школьников из числа военных беженцев новый учебный год начался, однако за парты сели далеко не все. „В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью“, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало, по мнению которой то обстоятельство, что учебный год начался не для всех детей, представляет собой большую проблему.

Если весной детям украинских беженцев школьного возраста давали возможность адаптироваться в другой стране (больше внимания уделялось душевному здоровью, поддержанию относительно поверхностных контактов со школой), то с наступлением осени основной упор уделяется тому, чтобы все дети школьного возраста стали осваивать в школах Эстонии государственные учебные программы соответственно возрасту и предпочтительно в эстоноязычном классе или классе языкового погружения.

„К сожалению, значительное число украинских детей школьного возраста до сих пор не сели за парты, - сказала Мари Тикерпуу, руководитель развития среднего образования Министерства образования и науки. - Причины разные: родители одних детей планируют вернуться в Украину, других намерены переехать в другие страны или хотят, чтобы дети продолжили дистанционное обучение и опасаются, что те не смогут учиться в Украине, если станут посещать школу в Эстонии“.

На вопрос, много ли таких случаев, Тикерпуу сообщила Delfi следующее: „Назвать точное количество детей, которые не учатся, сложно. В Эстонию прибыло около 8000 украинских детей в возрасте 7-17 лет, примерно половина из них не охвачена системой образования. У некоторых отсутствует зарегистрированное место жительства, местные самоуправления тоже не располагают точными данными“.

Хотя все, что касается образования, находится в ведении министра образования и науки Тыниса Лукаса, вопросы, связанные с детьми военных беженцев, относятся и к компетенции министра социальной защиты Сигне Рийсало, причем именно с точки зрения прав и обязанностей несовершеннолетних.

„В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью, - первым делом подчеркнула Рийсало, пояснив, что школьная обязанность возлагается на всех детей, начиная с 7 до 17 лет, и касается всех, кто находится в Эстонии или имеет здесь временное/постоянное место жительства. - В отличие от, например, Финляндии, где военные беженцы имеют право учиться, но такая обязанность на них не возлагается“.

Как отметила Сигне Рийсало, ответственность за реализацию школьной обязанности несет в первую очередь родитель ребенка.

То обстоятельство, что около четырех тысяч военных беженцев школьного возраста все еще не охвачены системой образования, является, по словам Рийсало, большой проблемой.

„То, что у нас в Эстонии есть дети, которые не включены в систему образования, представляет собой большую проблему, - сказала министр. - Мне известно, что украинские школьники хотят продолжать учиться дистанционно, но мы ведь знаем, чем обернулось дистанционное обучение: у слабых учеников возникли пробелы в знаниях, они отстали от программы. То же самое может случиться с детьми, которые прибыли из очагов войны и душевно травмированы, у них могут возникнуть проблемы с мотивацией к учебе, проблемы душевного здоровья. Еще одна проблема — социальная изоляция, и я вижу в этом большой риск“.

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