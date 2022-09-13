Для большинства украинских школьников из числа военных беженцев новый учебный год начался, однако за парты сели далеко не все. „В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью“, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало, по мнению которой то обстоятельство, что учебный год начался не для всех детей, представляет собой большую проблему.
В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты
Если весной детям украинских беженцев школьного возраста давали возможность адаптироваться в другой стране (больше внимания уделялось душевному здоровью, поддержанию относительно поверхностных контактов со школой), то с наступлением осени основной упор уделяется тому, чтобы все дети школьного возраста стали осваивать в школах Эстонии государственные учебные программы соответственно возрасту и предпочтительно в эстоноязычном классе или классе языкового погружения.
„К сожалению, значительное число украинских детей школьного возраста до сих пор не сели за парты, - сказала Мари Тикерпуу, руководитель развития среднего образования Министерства образования и науки. - Причины разные: родители одних детей планируют вернуться в Украину, других намерены переехать в другие страны или хотят, чтобы дети продолжили дистанционное обучение и опасаются, что те не смогут учиться в Украине, если станут посещать школу в Эстонии“.
На вопрос, много ли таких случаев, Тикерпуу сообщила Delfi следующее: „Назвать точное количество детей, которые не учатся, сложно. В Эстонию прибыло около 8000 украинских детей в возрасте 7-17 лет, примерно половина из них не охвачена системой образования. У некоторых отсутствует зарегистрированное место жительства, местные самоуправления тоже не располагают точными данными“.
Хотя все, что касается образования, находится в ведении министра образования и науки Тыниса Лукаса, вопросы, связанные с детьми военных беженцев, относятся и к компетенции министра социальной защиты Сигне Рийсало, причем именно с точки зрения прав и обязанностей несовершеннолетних.
„В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью, - первым делом подчеркнула Рийсало, пояснив, что школьная обязанность возлагается на всех детей, начиная с 7 до 17 лет, и касается всех, кто находится в Эстонии или имеет здесь временное/постоянное место жительства. - В отличие от, например, Финляндии, где военные беженцы имеют право учиться, но такая обязанность на них не возлагается“.
Как отметила Сигне Рийсало, ответственность за реализацию школьной обязанности несет в первую очередь родитель ребенка.
То обстоятельство, что около четырех тысяч военных беженцев школьного возраста все еще не охвачены системой образования, является, по словам Рийсало, большой проблемой.
„То, что у нас в Эстонии есть дети, которые не включены в систему образования, представляет собой большую проблему, - сказала министр. - Мне известно, что украинские школьники хотят продолжать учиться дистанционно, но мы ведь знаем, чем обернулось дистанционное обучение: у слабых учеников возникли пробелы в знаниях, они отстали от программы. То же самое может случиться с детьми, которые прибыли из очагов войны и душевно травмированы, у них могут возникнуть проблемы с мотивацией к учебе, проблемы душевного здоровья. Еще одна проблема — социальная изоляция, и я вижу в этом большой риск“.