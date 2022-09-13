В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты

„В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью, - первым делом подчеркнула Рийсало, пояснив, что школьная обязанность возлагается на всех детей, начиная с 7 до 17 лет, и касается всех, кто находится в Эстонии или имеет здесь временное/постоянное место жительства. - В отличие от, например, Финляндии, где военные беженцы имеют право учиться, но такая обязанность на них не возлагается“.

„То, что у нас в Эстонии есть дети, которые не включены в систему образования, представляет собой большую проблему, - сказала министр. - Мне известно, что украинские школьники хотят продолжать учиться дистанционно, но мы ведь знаем, чем обернулось дистанционное обучение: у слабых учеников возникли пробелы в знаниях, они отстали от программы. То же самое может случиться с детьми, которые прибыли из очагов войны и душевно травмированы, у них могут возникнуть проблемы с мотивацией к учебе, проблемы душевного здоровья. Еще одна проблема — социальная изоляция, и я вижу в этом большой риск“.