По призыву "Kiviõli Keemiatööstus" в субботу около тридцати человек отправились на семейный день на карьере "Põhja-Kiviõli I", чтобы посадить деревья. За несколько часов было посажено около полутысячи саженцев сосны.
Жители волости Люганузе посадили на карьере полтысячи деревьев
- Нашей целью было не посадить как можно больше деревьев, а дать людям возможность выйти с семьей на природу и сделать что-то вместе, - сказала руководитель химпроизводства по коммуникациям Герли Романович.
Особенно увлеченно участвовали в мероприятии дети, хочется надеяться, что в ком-то из них проснется интерес и впредь сажать деревья.
- Посадка леса - это нелегкая работа, особенно на каменистой почве карьера, - отметила Романович.
После посадки устроили праздник пузырей с выдуванием как маленьких, так и больших мыльных пузырей, а также подкрепились супом.
"Kiviõli Keemiatööstus" этой осенью засадит на карьере лесом 35 гектаров: на тридцати посадят сосны, на пяти - березы.
- Из соображений пожарной безопасности березы сажают вокруг соснового леса, ведь эти деревья загораются при разных температурах, а березы защищают сосны, - пояснила Романович.
В этом году цикл лесопосадок на карьере завершится, и к концу следующего года химпроизводство вернет территорию карьера государству.
Уже начались также подготовительные работы по восстановлению карьера "Põhja-Kiviõli II". Там работать будет сложнее, ведь затянувшиеся земельные споры вынудили вести добычу более хаотично.