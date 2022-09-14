Ср, 14.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Инспекция по защите данных заставила Нарвскую горуправу сделать публичными многие документы

Илья Смирнов
Инспекция по защите данных заставила Нарвскую горуправу сделать публичными многие документы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Открытая для широкой публики запись в регистре документов и писем Нарвской горуправы.
Открытая для широкой публики запись в регистре документов и писем Нарвской горуправы. Фото: Screenshot

Государственная Инспекция по защите данных в мае 2022 года инициировала надзорное производство в отношении Нарвской горуправы в связи с тем, что регистр документов и писем на городском веб-сайте не соответствовал требованиям Закона о публичной информации. А именно: многие документы и письма не были открыты для публичного доступа, при этом отсутствовали пометки о том, почему именно ограничен доступ. Далее дела с публичностью пошли на лад.

Инспекция по защите данных 13 сентября оповестила Нарвскую горуправу в лице городского секретаря Юллара Кальюсте, что надзорное производство прекращено. Главный инспектор Эльве Адамсон мотивировала это решение тем, что горуправа уже провела обучение для сотрудников, занимающихся внесением записей в регистр документов. Кроме того, как заверил инспекцию городской секретарь Кальюсте, происходит ежедневный усиленный контроль за информацией, публикуемой в регистре документов.

Сама Инспекция по защите данных 12 сентября выборочно проверила записи в регистре документов Нарвской гоуправы и больше не нашла существенных недостатков по части публичности. Это позволило инспектору принять решение о прекращении надзорного производства в отношении Нарвской горуправы.

Инспектор Эльве Адамсон все же обратила внимание, что отдельные документы и письма в регистре все еще не активны, то есть простому посетителю веб-сайта виден только заголовок записи, но открыть метаданные невозможно. Инспектор в своем письме привела ряд таких примеров.

Вдобавок, как критически заметила инспектор, в нарвском регистре основанием для ограничения публичного доступа к документам и письмам указывается очень широкий диапазон причин, предусмотренных законом. "Сомнительно, чтобы хоть один документ содержал все указанные в ограничениях данные", - отметила Адамсон, порекомендовав нарвским ответственным лицам в будущем указывать точные причины для ограничения публичного доступа к каждому конкретному документу.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх