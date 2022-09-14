Инспекция по защите данных заставила Нарвскую горуправу сделать публичными многие документы

Государственная Инспекция по защите данных в мае 2022 года инициировала надзорное производство в отношении Нарвской горуправы в связи с тем, что регистр документов и писем на городском веб-сайте не соответствовал требованиям Закона о публичной информации. А именно: многие документы и письма не были открыты для публичного доступа, при этом отсутствовали пометки о том, почему именно ограничен доступ. Далее дела с публичностью пошли на лад.