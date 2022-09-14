Государственная Инспекция по защите данных в мае 2022 года инициировала надзорное производство в отношении Нарвской горуправы в связи с тем, что регистр документов и писем на городском веб-сайте не соответствовал требованиям Закона о публичной информации. А именно: многие документы и письма не были открыты для публичного доступа, при этом отсутствовали пометки о том, почему именно ограничен доступ. Далее дела с публичностью пошли на лад.
Инспекция по защите данных заставила Нарвскую горуправу сделать публичными многие документы
Инспекция по защите данных 13 сентября оповестила Нарвскую горуправу в лице городского секретаря Юллара Кальюсте, что надзорное производство прекращено. Главный инспектор Эльве Адамсон мотивировала это решение тем, что горуправа уже провела обучение для сотрудников, занимающихся внесением записей в регистр документов. Кроме того, как заверил инспекцию городской секретарь Кальюсте, происходит ежедневный усиленный контроль за информацией, публикуемой в регистре документов.
Сама Инспекция по защите данных 12 сентября выборочно проверила записи в регистре документов Нарвской гоуправы и больше не нашла существенных недостатков по части публичности. Это позволило инспектору принять решение о прекращении надзорного производства в отношении Нарвской горуправы.
Инспектор Эльве Адамсон все же обратила внимание, что отдельные документы и письма в регистре все еще не активны, то есть простому посетителю веб-сайта виден только заголовок записи, но открыть метаданные невозможно. Инспектор в своем письме привела ряд таких примеров.
Вдобавок, как критически заметила инспектор, в нарвском регистре основанием для ограничения публичного доступа к документам и письмам указывается очень широкий диапазон причин, предусмотренных законом. "Сомнительно, чтобы хоть один документ содержал все указанные в ограничениях данные", - отметила Адамсон, порекомендовав нарвским ответственным лицам в будущем указывать точные причины для ограничения публичного доступа к каждому конкретному документу.