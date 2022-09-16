ДРУЖИННИК ⟩ Посол Украины посетила Алутагузескую дружину "Кайтселийта"

Посол встретилась с руководством дружины, ознакомилась с деятельностью дружины, посетила расположенный в йыхвиском штабном здании музей и поблагодарила за оказанную Украине помощь.

Член правления дружины Калев Наур сказал, что алутагузеские кайтселийтчики уже много лет поддерживают дружеские отношения с украинскими ополченцами. Алутагузеская дружина отправляла украинцам снаряжение и другие посылки с помощью уже начиная с 2014 года, когда Россия вторглась в Украину, а после того, как в феврале нынешнего года развернулась большая война, эта помощь активизировалась.

- Особенно тесное сотрудничество сложилось у нас с городом Липовец Винницкой области, а также с ополченцами львовского региона, - добавил Наур.

По его словам, почетное место в музее Алутагузеской дружины занимает, например, подаренная львовскими ополченцами каска, использовавшаяся в 2014 году во время событий на Майдане. "Эту каску с большим интересом рассматривала также посол Украины, побывавшая у нас с визитом вежливости и благодарности", - сказал Наур.

В музее дружины посол ознакомилась также с каской, подаренной Алутагузеской дружине львовскими ополченцами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Марьяна Беца, в 1999 году закончившая Киевский университет по специальности "международное право", является послом Украины в Эстонии с 2018 года. До этого она несколько лет работала пресс-представителем Министерства иностранных дел Украины.