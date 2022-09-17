С грибного фронта поступают противоречивые сводки: Эстонский музей природы заявляет, что ида-вируские грибы спасли их экспозицию, а RMK отменяет свою ежеосеннюю выставку грибов в Каукси. Последний же поход в лес вокаского грибоведа Юхана Нейланда подогревает надежду, что корзины все же пустыми не останутся.
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СВОДКИ С ГРИБНОГО ФРОНТА ⟩ Удача может еще улыбнуться
Удача может еще улыбнуться
В воскресенье в центре посещений Алутагузеского национального парка в Каукси должен был состояться традиционный семейный день грибов, на котором можно было ознакомиться с разными видами грибов, а также попробовать менее известные, но хорошие съедобные грибы. По словам инфоруководителя центра посещений Ауне Фершель, оргкоманда приняла в начале недели трудное решение: мероприятие в воскресенье отменяется.