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СВОДКИ С ГРИБНОГО ФРОНТА ⟩ Удача может еще улыбнуться

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Удача может еще улыбнуться
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Выставка грибов в центре Алутагузеского национального парка в это воскресенье отменяется. Но, например, в 2018 году кауксиская выставка грибов по богатству представленных видов обогнала грибные выставки как Эстонского музея природы, так и Музея леса в Сагади - тогда на ней были представлены грибы 196 видов.
Выставка грибов в центре Алутагузеского национального парка в это воскресенье отменяется. Но, например, в 2018 году кауксиская выставка грибов по богатству представленных видов обогнала грибные выставки как Эстонского музея природы, так и Музея леса в Сагади - тогда на ней были представлены грибы 196 видов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

С грибного фронта поступают противоречивые сводки: Эстонский музей природы заявляет, что ида-вируские грибы спасли их экспозицию, а RMK отменяет свою ежеосеннюю выставку грибов в Каукси. Последний же поход в лес вокаского грибоведа Юхана Нейланда подогревает надежду, что корзины все же пустыми не останутся.

В воскресенье в центре посещений Алутагузеского национального парка в Каукси должен был состояться традиционный семейный день грибов, на котором можно было ознакомиться с разными видами грибов, а также попробовать менее известные, но хорошие съедобные грибы. По словам инфоруководителя центра посещений Ауне Фершель, оргкоманда приняла в начале недели трудное решение: мероприятие в воскресенье отменяется.

- Показывать нечего, как и предложить на дегустацию. Например, во вторник мы нашли одну лисичку, а в среду дети нашли один белый… Ради десяти видов нет смысла устраивать выставку, мы не хотим быть хуже, чем в прошлом году, - сказала Фершель.

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