СВОДКИ С ГРИБНОГО ФРОНТА ⟩ Удача может еще улыбнуться

В воскресенье в центре посещений Алутагузеского национального парка в Каукси должен был состояться традиционный семейный день грибов, на котором можно было ознакомиться с разными видами грибов, а также попробовать менее известные, но хорошие съедобные грибы. По словам инфоруководителя центра посещений Ауне Фершель, оргкоманда приняла в начале недели трудное решение: мероприятие в воскресенье отменяется.