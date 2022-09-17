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Министерство инициирует надзор за организацией обучения на эстонском языке в центре профобразования

Эрик Гамзеев
, журналист
Министерство инициирует надзор за организацией обучения на эстонском языке в центре профобразования
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Силламяэское здание Ида-Вирумааского центра профессионального образования. По данным Министерства образования, владельца школы, 97 процентов учащихся здесь изучают более половины предметов на эстонском языке.
Силламяэское здание Ида-Вирумааского центра профессионального образования. По данным Министерства образования, владельца школы, 97 процентов учащихся здесь изучают более половины предметов на эстонском языке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министерству образования и науки известно, что 97 процентов учащихся Ида-Вирумааского центра профессионального образования изучают большую часть своих предметов на эстонском языке. Более точное представление о реальной картине в государственном учебном заведении должно появиться по итогам намеченного на ноябрь совместно с Языковым департаментом надзора, в ходе которого будет также проанализирована организация изучения эстонского языка и обучения на эстонском языке.

Советник министерства в сфере профессионального образования Рита Каськ констатировала, что в средние профессиональные учебные заведения поступают в основном выпускники основных школ с русским языком обучения, чей уровень знания эстонского языка за последние годы значительно не улучшился. "Из русскоязычной основной школы в средние профессиональные учебные заведения приходят, как правило, учащиеся с низким средним баллом и плохим знанием эстонского языка. Это подтверждает, что обучение на эстонском языке нужно начинать гораздо раньше", - сказала она, отметив, что министерство инициировало необходимые поправки к закону, чтобы по соглашению нынешнего правящего союза можно было к 2030 году перейти на обучение на эстонском языке.

По словам советника министерства, с 2017 года в Ида-Вирумааском центре профессионального образования проводятся мероприятия по изучению эстонского языка и развитию обучения на эстонском языке. Учащимся предлагается дополнительное обучение эстонскому языку, школьным коллективам - консультации и языковые курсы, а учителям - методические обучения.

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