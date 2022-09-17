Министерство инициирует надзор за организацией обучения на эстонском языке в центре профобразования

Советник министерства в сфере профессионального образования Рита Каськ констатировала, что в средние профессиональные учебные заведения поступают в основном выпускники основных школ с русским языком обучения, чей уровень знания эстонского языка за последние годы значительно не улучшился. "Из русскоязычной основной школы в средние профессиональные учебные заведения приходят, как правило, учащиеся с низким средним баллом и плохим знанием эстонского языка. Это подтверждает, что обучение на эстонском языке нужно начинать гораздо раньше", - сказала она, отметив, что министерство инициировало необходимые поправки к закону, чтобы по соглашению нынешнего правящего союза можно было к 2030 году перейти на обучение на эстонском языке.