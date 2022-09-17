Тойлаское волостное управление и владелец детсада "Naerumeri" не пришли к соглашению о том, каким образом в поселке Тойла продолжить оказание услуг детсада. Условия нынешнего договора, по оценке волостной власти, непосильные.
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Тойлаская волость и владелец детсада не достигли соглашения
Тойлаская волость и владелец детсада не достигли соглашения
В марте волостное управление дало знать, что не желает на прежних условиях покупать услугу тойлаского детсада "Naerumeri", посчитав ее неразумно дорогой. Волостной старейшина Эве Эаст сказала тогда, что если переговоры с владельцем детсада не принесут результата, то волость может досрочно расторгнуть договор.