Тойлаская волость и владелец детсада не достигли соглашения

В марте волостное управление дало знать, что не желает на прежних условиях покупать услугу тойлаского детсада "Naerumeri", посчитав ее неразумно дорогой. Волостной старейшина Эве Эаст сказала тогда, что если переговоры с владельцем детсада не принесут результата, то волость может досрочно расторгнуть договор.