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Тойлаская волость и владелец детсада не достигли соглашения

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаская волость и владелец детсада не достигли соглашения
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Частный детсад "Naerumeri" начал работу в Тойла в 2006 году. Нынешний договор между владельцем детсада и волостью действует до 2026 года.
Частный детсад "Naerumeri" начал работу в Тойла в 2006 году. Нынешний договор между владельцем детсада и волостью действует до 2026 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление и владелец детсада "Naerumeri" не пришли к соглашению о том, каким образом в поселке Тойла продолжить оказание услуг детсада. Условия нынешнего договора, по оценке волостной власти, непосильные.

В марте волостное управление дало знать, что не желает на прежних условиях покупать услугу тойлаского детсада "Naerumeri", посчитав ее неразумно дорогой. Волостной старейшина Эве Эаст сказала тогда, что если переговоры с владельцем детсада не принесут результата, то волость может досрочно расторгнуть договор.

После июньской встречи с председателем правления владельца детсада "Naerumeri" ТОО "Foronte" Мартином-Л. Ритбергом волостное управление предложило ему взвесить три предложения.

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