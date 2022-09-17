Нарвское горсобрание будет ходатайствовать об официальном использовании русского языка

"С одной стороны, поскольку Нарва сумела в некотором смысле перешагнуть то, что произошло месяц назад у нас в городе, мне кажется, что было бы красиво и правильно со стороны республики ответить аналогично. Однако, то, что я вижу, тот нажим, тот прессинг, который происходит в отношении русского языка и всего русского без разделений на российское государство и просто на русских людей, я боюсь, что могут перевесить просто эмоции и нам откажут. Так скажем, не просто не аргументированно, а просто - не вовремя подвернулись под руку", - прокомментировал в телерепортаже ETV+ председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков.

Сейчас в Нарвском горсобрании большинство депутатов как могут стараются изъясняться по-эстонски. У многих получается плохо и на пользу городским делам это не идет. Некоторые депутаты формально нарушают закон, когда переходят на русский. Кто-то из политических принципов, а кто-то просто для того, чтобы его поняли собственные избиратели.

- Дискуссии и обсуждения стали не такие горячие, не такие живые, потому что ввиду уровня владения языком значительная часть депутатов действительно выпадает. И здесь, конечно, нам следует поискать выход, каким образом можно было бы все-таки вернуть эту работу, эти обсуждения на более высокий уровень, - пояснила депутат Яна Кондрашова.

По словам Жаворонкова, он старается делать все, чтобы депутаты соблюдали закон, но и от правды жизни никуда не деться. "Вы видите, что творится в социально-экономической сфере, люди, откровенно говоря, бьются за выживание, получая эти счета. Вот честно. Если 30 лет ушло на интенсивное изучение языка и не дало своих плодов, за 5 минут тоже ничего не изменится".

Сейчас председатель видит три варианта решения проблемы: или запускать параллельный перевод, который сейчас запрещен категорически, или обращаться к правительству с просьбой параллельно использовать русский, или отправить всю Нарву на интенсивные курсы эстонского.