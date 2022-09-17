Сб, 17.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Нарвское горсобрание будет ходатайствовать об официальном использовании русского языка

Едва ли разрешат.
Северное побережье
Нарвское горсобрание будет ходатайствовать об официальном использовании русского языка
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Заседание Нарвского городского собрания.
Заседание Нарвского городского собрания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвские власти подготовили проект ходатайства об официальном использовании русского на заседаниях горсобрания. Закон о местном самоуправлении и Закон о языке позволяют обратиться с такой просьбой, о чем напоминают телеканал ETV+ в своем репортаже и новостной портал Rus.err.ee.

"С одной стороны, поскольку Нарва сумела в некотором смысле перешагнуть то, что произошло месяц назад у нас в городе, мне кажется, что было бы красиво и правильно со стороны республики ответить аналогично. Однако, то, что я вижу, тот нажим, тот прессинг, который происходит в отношении русского языка и всего русского без разделений на российское государство и просто на русских людей, я боюсь, что могут перевесить просто эмоции и нам откажут. Так скажем, не просто не аргументированно, а просто - не вовремя подвернулись под руку", - прокомментировал в телерепортаже ETV+ председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков.

Сейчас в Нарвском горсобрании большинство депутатов как могут стараются изъясняться по-эстонски. У многих получается плохо и на пользу городским делам это не идет. Некоторые депутаты формально нарушают закон, когда переходят на русский. Кто-то из политических принципов, а кто-то просто для того, чтобы его поняли собственные избиратели.

- Дискуссии и обсуждения стали не такие горячие, не такие живые, потому что ввиду уровня владения языком значительная часть депутатов действительно выпадает. И здесь, конечно, нам следует поискать выход, каким образом можно было бы все-таки вернуть эту работу, эти обсуждения на более высокий уровень, - пояснила депутат Яна Кондрашова.

По словам Жаворонкова, он старается делать все, чтобы депутаты соблюдали закон, но и от правды жизни никуда не деться. "Вы видите, что творится в социально-экономической сфере, люди, откровенно говоря, бьются за выживание, получая эти счета. Вот честно. Если 30 лет ушло на интенсивное изучение языка и не дало своих плодов, за 5 минут тоже ничего не изменится".

Сейчас председатель видит три варианта решения проблемы: или запускать параллельный перевод, который сейчас запрещен категорически, или обращаться к правительству с просьбой параллельно использовать русский, или отправить всю Нарву на интенсивные курсы эстонского.

Подробнее - в телерепортаже ETV+:

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх