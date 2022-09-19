C 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими туристическими визами.
Вступили в силу ограничения на въезд для граждан России
Распоряжением правительства Эстонии с 19 сентября 2022 года временно ограничивается въезд в Эстонию для тех граждан Российской Федерации, у которых имеется действующая краткосрочная шенгенская виза и которые желают въехать в страну с целью туризма или бизнеса, участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.
Ограничения действуют при пересечении внешней границы и во всех пограничных пунктах Эстонии, открытых для международного движения - Нарва, Лухамаа, Койдула, Таллиннский аэропорт и морские порты.
Департамент полиции и пограничной охраны заявил, что будет проверять всех прибывающих в страну людей и цель их поездки - и не будет впускать в страну лиц, не имеющих законного основания для въезда.
- Поездки в Европейский союз - это привилегия, которая не относится к числу прав человека. В ситуации, когда в Украине людей мучают, убивают и терроризируют, граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии. Одним из важных исключений при этом будет возможность посещать живущих здесь членов семьи, - заявила еще 8 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В виде исключения в страну будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Пересечь государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено гражданину Российской Федерации:
- который навещает живущего в Эстонии родственника по прямой восходящей или нисходящей линии или супруга/супругу, который(ая) является гражданином Эстонии или имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии;
- который навещает живущего в Эстонии человека, являющегося гражданином Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство в Эстонии, с которым есть общие несовершеннолетние дети;
- который является работником дипломатического представительства и консульского учреждения, находящегося в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации, или его член семьи;
- который краткосрочно навещает дипломатическое представительство и консульское учреждение, находящееся в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации, для оказания технической или служебной поддержки;
- который непосредственно связан с международной перевозкой груза и пассажиров, в том числе член команды или судна, обслуживающий международное транспортное средство, и лицо, производящее ремонтные, гарантийные работы или обслуживание транспортного средства;
- который согласно законодательству ЕС имеет право на свободное передвижение;
- который пересекает Эстонию транзитом, чтобы без остановок добраться до страны своего проживания;
- у которого имеется выданная Эстонией краткосрочная виза и чье краткосрочное трудоустройство зарегистрировано;
- у которого имеется выданная Эстонией краткосрочная учебная виза или
- чье прибытие в Эстонию необходимо по гуманным причинам.
Источник: Департамент полиции и пограничной охраны