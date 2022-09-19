Вступили в силу ограничения на въезд для граждан России

Распоряжением правительства Эстонии с 19 сентября 2022 года временно ограничивается въезд в Эстонию для тех граждан Российской Федерации, у которых имеется действующая краткосрочная шенгенская виза и которые желают въехать в страну с целью туризма или бизнеса, участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.

Ограничения действуют при пересечении внешней границы и во всех пограничных пунктах Эстонии, открытых для международного движения - Нарва, Лухамаа, Койдула, Таллиннский аэропорт и морские порты.

Департамент полиции и пограничной охраны заявил, что будет проверять всех прибывающих в страну людей и цель их поездки - и не будет впускать в страну лиц, не имеющих законного основания для въезда.

- Поездки в Европейский союз - это привилегия, которая не относится к числу прав человека. В ситуации, когда в Украине людей мучают, убивают и терроризируют, граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии. Одним из важных исключений при этом будет возможность посещать живущих здесь членов семьи, - заявила еще 8 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В виде исключения в страну будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.