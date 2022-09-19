Граница закрылась для российских туристов, но от них отвыкли еще при коронавирусе

Распоряжением правительства Эстонии с 19 сентября временно ограничен въезд в Эстонию для тех граждан Российской Федерации, у которых имеется действующая краткосрочная шенгенская виза и которые желают въехать в страну с целью туризма или бизнеса, участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.

Поездки в Европейский союз - это привилегия

Пограничники проверяют всех прибывающих в Эстонию людей и цель их поездки - и не впускают в страну лиц, не имеющих законного основания для въезда. В виде исключения пропускают людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов из России.

- Поездки в Европейский союз - это привилегия, которая не относится к числу прав человека. В ситуации, когда в Украине людей мучают, убивают и терроризируют, граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии. Одним из важных исключений при этом будет возможность посещать живущих здесь членов семьи, - заявила еще 8 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас.