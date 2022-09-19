C понедельника вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими туристическими визами. Пара опрошенных предпринимателей в нарвском приграничном регионе считают, что от былой зависимости от клиентов-россиян у здешнего бизнеса почти ничего не осталось еще со времен коронавирусных барьеров, так что теперь сильно переживать не приходится.
Граница закрылась для российских туристов, но от них отвыкли еще при коронавирусе
Распоряжением правительства Эстонии с 19 сентября временно ограничен въезд в Эстонию для тех граждан Российской Федерации, у которых имеется действующая краткосрочная шенгенская виза и которые желают въехать в страну с целью туризма или бизнеса, участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.
Ограничения действуют при пересечении внешней границы и во всех погранпунктах Эстонии, открытых для международного движения: Нарва, Лухамаа, Койдула, Таллиннский аэропорт, морские порты.
Поездки в Европейский союз - это привилегия
Пограничники проверяют всех прибывающих в Эстонию людей и цель их поездки - и не впускают в страну лиц, не имеющих законного основания для въезда. В виде исключения пропускают людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов из России.
- Поездки в Европейский союз - это привилегия, которая не относится к числу прав человека. В ситуации, когда в Украине людей мучают, убивают и терроризируют, граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии. Одним из важных исключений при этом будет возможность посещать живущих здесь членов семьи, - заявила еще 8 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Хуже ковида уже некуда
Входящий в правления компаний, управляющих в приграничной Нарве крупнейшими торговыми центрами "Astri" и "Fama", Тармо Клейманн сказал, что влияние новых ограничений можно будет точнее оценить потом, сегодня же нет оснований ни для каких страшных, фатальных для бизнеса предсказаний. Все самое страшное случилось, когда бушевал коронавирус.
- В связи с ковидом количество покупателей тогда уменьшилось приблизительно на 20 процентов, и в таком виде это потом сохранялось, - отметил Клейманн. - Обороты магазинов этим летом были хорошие, можно сказать, - добавил он.
По словам собеседника, наглядным индикатором минимальной зависимости приграничной торговли в Эстонии от российских покупателей является оборот денег в системе возврата сумм налога с оборота Tax free. В хорошие времена через Tax free проходило 10-15 процентов от здешней торговли.
- В Tax-free оборота в последнее время совсем нет, ноль, и теперь закрытие границы уже ничего не поменяет, - полагает Клейманн. - Конечно, наверное, что-то чуть уменьшится, но я не верю, что намного, потому что многое уже упало в связи с ковидом, - повторил он.
Был маленький, но доход
О минимальной зависимости от российских клиентов говорит и исполнительный директор спа-санатория "Narva-Jõesuu" Карина Кюппас. Она отмечает, что на россиян в самое последнее время приходился почти нулевой процент клиентуры.
- С того момента, как для выезда из России перестали быть нужны санаторно-курортные справки (в России в связи с пандемией коронавируса несколько лет действовали ограничения на свободный выезд за границу, и россияне выезжали в Европу по медицинским показаниям на лечение. - И.С.), у нас уже тогда упало количество запросов. Нынче в августе запросов от россиян не было практически вообще, - рассказала Кюппас, которая совершенно спокойно восприняла новость о закрытии эстонской границы для туристов-россиян.
С другой стороны, как отметила руководитель спа-санатория, даже эта небольшая часть клиентуры - процентов пять в среднем за год - это тоже был доход: "Их тоже надо кем-то заменить".
- Если смотреть на картину шире, то в то время, когда у нас поднимаются цены на электричество, газ и растет себестоимость, тогда даже пять процентов клиентов очень важны для любого бизнеса, а не только для туризма, - признала Кюппас.
Погранохране скучать не приходится все равно
С точки зрения эстонской погранохраны новые ограничения для российских туристов с шенгенскими визами мало что изменят. Руководитель пограничного бюро Идаской префектуры Урмас Эльми говорит, что даже после введения ограничений более тысячи человек проходят ежедневно через два погранпункта в Нарве. "Если говорить о гражданах России, то это в первую очередь те люди, у которых есть вид на жительство в Эстонии", - уточнил он.
Эльми отметил, что второй нарвский погранпереход - погранпункт "Нарва-2" в Кренгольмском районе города - продолжает свою работу в обычном ритме.
На степени занятости самих стражей границы новые ограничения практически не скажутся. Как отмечает Эльми, у них много работы в связи с сильным потоком украинских беженцев, прибывающих в Эстонию через Россию.
- Если случится, что на погранпунктах будут, так сказать, лишние рабочие руки, тогда мы всегда сможем привлечь пограничников к охране сухопутной границы, чтобы не допускать незаконных пересечений или контрабанды, - рассказал Урмас Эльми.
Некоторые гости из России могут приехать
Пересечь государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено гражданину Российской Федерации, не живущему постоянно в Эстонии:
- который навещает живущего в Эстонии родственника по прямой восходящей или нисходящей линии или супруга/супругу, который(-ая) является гражданином Эстонии или имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии;
- который навещает живущего в Эстонии человека, являющегося гражданином Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство в Эстонии, с которым есть общие несовершеннолетние дети;
- который является работником дипломатического представительства и консульского учреждения, находящегося в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации, или член его семьи;
- который краткосрочно навещает дипломатическое представительство и консульское учреждение, находящееся в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации, для оказания технической или служебной поддержки;
- который непосредственно связан с международной перевозкой груза и пассажиров, в том числе член команды или судна, обслуживающий международное транспортное средство, и лицо, производящее ремонтные, гарантийные работы или обслуживание транспортного средства;
- который согласно законодательству ЕС имеет право на свободное передвижение;
- который пересекает Эстонию транзитом, чтобы без остановок добраться до страны своего проживания;
- у которого имеется выданная Эстонией краткосрочная виза и чье краткосрочное трудоустройство зарегистрировано;
- у которого имеется выданная Эстонией краткосрочная учебная виза или
- чье прибытие в Эстонию необходимо по гуманным причинам.
Источник: Департамент полиции и пограничной охраны